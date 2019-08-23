Teknoloji Firmalarının Yeni Odağı Katil Robotlar

Yapay zeka ve robotik alanlarına büyük yatırımlarda bulunan Apple, Amazon, Microsoft gibi şirketlerin yeni odağında katil robotlar bulunuyor. Peki ya dev şirketler neden katil robot geliştiriyor?

Agence France-Press (AFP) tarafından hazırlanan Pax raporuna göre yapay zekanın yeni çalışma alanı insanlığa tehlikeli olabilecek robotlar oldu. Rapora göre 22 şirketten orta derecede kaygı duyulması gerekiyorken, Pentagon'a bulut altyapısı sağlayan Microsoft ve Amazon ise yüksek kaygı grubunda yer aldı.

800 milyon dolar karşılığında CIA ve ABD askerine yapay zeka yardımında bulunacak olan Palantir şirketinin katil robotlar üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Şirketin geliştirdiği iddia edllen silahlar, insan müdahalesi olmadan ateşlenebiliyorken aynı zamanda katil robotlar tarafından kullanılabiliyor. Ancak Palantir şirketinden yapılan açıklamada bu silahların gerçek olmadığı savunuldu.

Yapay Zeka Kontrolsüz Gelişiyor

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Öğretim Üyesi Prof. Stuart Russell tarafından gelen uyarılarda ise yapay zekanın kontrolsüz büyüdüğü vurgulandı. Russell, İsrail'in Harpy adını verdiği otonom drone sayesinde bir bölgeye girerek hedefleri vurabilen bir sisteme sahip olduğunu aktardı. Russell'in açıklaması şu şekilde:

"Yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla yapay zeka silahlar, bir cinsiyeti yada bir etnik grubu yok edebileceği gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarını tarayarak bir politik görüşe sahip insanları da yok edebilir"