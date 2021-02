Facebook Aşı Karşıtlarına Acımayacak: Görürseniz Şikayet Edin!

Facebook aşı karşıtlarını engelleyecek yeni politikasını duyurdu. Facebook ve Instagram için güncellenen yeni güvenlik politikası, aşılamayı engelleyen COVID-19 komplolarını kaldırmayı vadediyor. Bu konuda sosyal medyada üye olduğunuz gruplara, beğendiğiniz gönderilere ve paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz.

Aşılarla ilgili yanlış bilgiler salgından çok daha hızlı büyüyor. Bu noktada bilim karşıtı komploların sosyal medyada yayılmamasını sağlamak için Facebook'tan kritik bir güncelleme geldi. Facebook'un yeni politikasıyla aşı karşıtlarının platformlardan kaldırılması amaçlanıyor.

Facebook, aşılarla ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için daha agresif bir yol izleyeceğini söylüyor. Facebook ve Instagram'da, aşıların otizme neden olduğu veya COVID-19'a yakalanmanın aşı olmaktan daha güvenli olduğu söyleyen iddiaların kaldırılacağını aktarıyor.

ABD'li sosyal medya devi, bu yalanları Facebook ve Instagram'da defalarca paylaşan grupların, sayfaların ve hesapların kaldırılabileceği konusunda da uyarıyor. COVID-19 politikalarını ihlal eden yöneticileri veya üyeleri olan grupların tüm gönderileri geçici olarak askıya alınabilir.

Facebook'un sağlık müdürü Kang-Xing Jin yaptığı açıklamada, "Özellikle bu kuralları ihlal eden sayfalara, gruplara ve hesaplara odaklanarak yeni politikayı derhal uygulamaya başlayacağız. Önümüzdeki haftalarda yaptırımımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

We’re also updating our policies to combat vaccine misinformation and will be removing accounts sharing debunked hoaxes and repeatedly fact-checked claims https://t.co/YELVumQk8Z