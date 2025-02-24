Telegram, Çocuk Güvenliğini Ciddiye Almamanın Bedelini Ağır Ödeyecek

Telegram'ın başı ciddi halde dertte. Avusturalya eSafety; Google, Meta, Twitter/X, WhatsApp, Telegram ve Reddit gibi teknoloji devlerine, Avustralyalıları hedef alan terörist ve şiddet içeren aşırı uç materyalleri hakkında nasıl adımlar attıklarını rapor etmeleri için bildirimde bulunmuştu. Diğer sosyal ağlar ve şirketler bu çağrıya yanıt verirken Telegram sessiz kaldı.

Aslında belirlenen ilk tarihe Mayıs ayında cevap vermeliydi. Ancak platform yanıtını Ekim ayında, yaklaşık 160 günlük bir gecikmeyle sundu. Yani eSafety'nin güvenlik önlemlerini neredeyse altı ay boyunca uygulamaya koyulmadı.

Julie Inman Grant, eSafety komiseri, bu durumu oldukça ciddi olarak değerlendirdi ve bu tür gecikmelerin çocukların güvenliği konusunda önemli bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

Cevap Vermezse Ceza Ödeyecek

Telegram'a şimdiye kadar bir ceza bildirimi yapıldı. Eğer yine yanıt alamazlarsa bu defa sivil bir ceza talep edileceği belirtildi. Grant'ın burada teknoloji şirketlerinden isteği tamamen şeffaf olmaları ve iş birliği yapmalarıydı.

Şirketlerin hesap verilebilirlikleri sorgulanırken, eSafety'nin platformlarını zararlı içeriklerin yayılmasını engelleyecek şekilde nasıl denetlediğine dair daha fazla bilgi talep ettikleri belirtiliyor.

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa'da tutuklanmış ve çocuk cinsel istismarı ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili suçlara karışmak suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. İlaveten yasa uygulayıcılarıyla işbirliği yapmamakla suçlandı. Durov savunmasında şirketin üzerindeki yasal baskıları kendisine yönelik kişisel saldırılar olarak görse de, Telegram'ın moderasyon politikalarını iyileştirmeye söz verdi.

Çocuk Güvenliği İçin Yasaklar Geldi

Geçtiğimiz yıl Avusturalya'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasaklanmıştı ama bu adım tahmin edileceği üzere teknoloji şirketlerinden tepki gelmesine sebep oldu.

Avustralya, çocukları korumak için sıkı önlemler alıyor ancak diğer ülkelerde bu tür yasal kısıtlamalar halen tartışılıyor.

Telegram şu sıralar yalnızca çocuk güvenliği konusunda değil, aşırılıkçı içeriklerin yayılması ve yeni nesil teknolojilerin kötüye kullanımıyla ilgili endişelerle de karşı karşıya. eSafety; canlı yayın, öneri sistemleri ve yapay zeka teknolojilerinin aşırılıkçı gruplar tarafından nasıl silah haline getirildiğine dair ciddi kaygılar taşıyor. Platformda yapay zeka araçları kullanılarak kişisel veriler suistimal ediliyor ve sonrasında kullanıcıların, özellikle de çocukların güvenliğini tehdit etmeye başlıyor.