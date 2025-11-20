Telegram'dan Efsane Özellikler! WhatsApp'ı Tahtından Edebilir

Telegram, yeni bir güncelleme ile kullanıcılara geniş bir özellik yelpazesi sunmaya başladı. Mesajlaşma uygulamasına belirli mesajları düzenli olarak otomatik gönderme özelliği başta olmak üzere birçok yeni özellik geldi. Bu özellikler sayesinde uygulama artık sıradan bir mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçiyor.

Telegram'a Hangi Özellikler Geldi?

Telegram'a hikâyelerde canlı hikâyeler özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde canlı yayınlar düzenleyerek gün içinde neler yaşadığınızı arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşma imkânına sahip oluyorsunuz. Yayınızı izleyen herkes yorum yapabiliyor. Ayrıca içerik üreticisine destek olmak adına mesajın üzerine basıp mesaj vurgulanıp sabitlenebiliyor. Bu yayınların OBS Studio ve XSplit gibi üçüncü taraf uygulamalardan RTMP anahtarlarını desteklediğini de belirtelim.

Yeni güncellemenin en dikkat çekici özelliği, belirli mesajları kendi belirlediğiniz aralıklarla otomatik olarak göndermenizi sağlıyor. Örneğin bir kullanıcıya her gün "İlacını içmeyi unutma" şeklinde mesaj gönderebiliyorsunuz. Bir mesajı zamanlamak için gönderme simgesine basılı tutup tekrarlamayı seçmek gerekiyor.

Uygulamadaki sınırlı sayıdaki hediyeler bazen sadece birkaç saniye içinde tükenebiliyor. Platform da bunun adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için yeni bir yöntemi uygulamaya başlıyor. Bu doğrultuda yeni hediyeler açık artırma yöntemi ile sunulacak.

Kullanıcılar, birkaç tur boyunca yeni hediyeler için yıldızlarla teklif verebilecek. Her turun sonunda en yüksek teklifi verenler birer hediye alacak. Daha düşük tekliflerse sonraki tura devredilecek. Bütün hediyeler dağıtıldıktan sonra geriye kalan tekliflerin iadesi yapılacak.

Uygulamanın iOS sürümünde Liquid Glass arayüzü daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Animasyonlar artık daha gelişmiş görünmekle kalmıyor, daha çok güç tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ayarlar menüsü güncellenirken profiller de yeniden tasarlandı. Android tarafında ise daha minimalist tasarıma sahip bir giriş alanı yapıldı. Bununla birlikte artık kaydırma hareketlerine ilgi çekici bir bulanıklık efekti eşlik ediyor.