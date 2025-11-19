WhatsApp'tan Efsane Özellik! Cebinizdeki Yükü Hafifletecek

iPhone kullanıcılarının yakında birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak için ikinci bir telefona ihtiyacı kalmayacak. Mesajlaşma uygulamasının arkasındaki ekip, uzun bir zamandır beklenen çoklu hesap özelliğini iPhone'lara da getirmek için kollarını sıvadı. Bu özellikle birlikte hesaplar arasında geçiş yapmak da oldukça kolay olacak.

WhatsApp'ın iOS Sürümüne Çoklu Hesap Desteği Geliyor

WhatsApp'ın iOS beta sürümünün 25.34.10.72 güncellemesinde çoklu hesap desteğinin sunulmaya başlandığı keşfedildi. Meta'nın TestFlight üzerinden yayınladığı yeni beta güncellemesini gözler önüne seren ekran görüntüsü, kullanıcıların aynı cihazda birden fazla WhatsApp hesabını pratik bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor.

Güncellemeden sonra uygulamanın ayarlar bölümünde ortaya çıkan "Hesap Listesi" bölümünde ikinci bir cihaza ya da WhatsApp Business uygulamasına ihtiyaç duymadan doğrudan uygulama içinden yeni bir hesap eklemenin mümkün hâle geldiği görüldü. Üstelik tanımlanabilecek hesaplar konusunda da herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Yeni eklenen hesap için tamamen yeni bir telefon numarası da kullanılabiliyor, daha önce WhatsApp Business ya da farklı bir cihazda kullanılmış mevcut bir hesap da olabiliyor. Seçeneklere göz attığımızda başka bir cihazda mevcut hesabı QR kodu ile tarama yaparak ana cihaza bağlamanın da mümkün olacağını görüyoruz.

Bu özelliğin en dikkat çekici tarafı, eklenen her hesap için farklı ayarların geçerli olması. Sohbet geçmişi, yedekleme ayarları ve hatta bildirim sesleri gibi ayarlar, her hesap için ayrı ayrı tutulacak. Bir hesapta yapılan değişikliklerden diğer hesaplar etkilenmeyecek.

Uygulamadan bir bildirim geldiğinde karışıklığın önüne geçmek adına bildirimin hangi hesaptan geldiğine dair bir ayrıntıya da yer verilecek. Yeni özellik şu anda belirli beta kullanıcılarının erişimine açık fakat test sürecinde kaydedilen ilerlemeye bakılacak olursa yakın zamanda tüm iPhone kullanıcılarına sunulabilir.