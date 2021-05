Telegram, WhatsApp'la Dalga Geçti: Birbirine Girdiler

Telegram ve WhatsApp gizlilik atışması sosyal medya gündeminde. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılarda tedirginlik yaratmaya devam ediyorken, Telegram'dan WhatsApp'ı tiye alan bir tweet geldi. Telegram ve WhatsApp, birbiri hakkında ne dedi? İşte detaylar.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası Cumartesi gününden itibaren devreye alınırken, anlık mesajlaşma platformu Telegram'dan kritik bir tweet geldi. Telegram'ın resmi hesabından paylaşılan tweet'te, WhatsApp ve Facebook'u "çöpe atma" zamanının geldiğini öne süren bir mesaj paylaşıldı.

Telegram'ın bu paylaşımına WhatsApp'tan yanıt gecikmedi. WhatsApp, Telegram paylaşımının altına cevap olarak, "Telegram admini: ..ve insanların bilmediği şey, varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmiş değiliz." şeklinde yanıt verdi.

Telegram admin: "...and what people dont know is we’re not end-to-end encrypted by default" pic.twitter.com/yac1iSMc27

WhatsApp'ın atışma boyunca yaptığı tek paylaşım bu değildi. Platformun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamam, bunu yapalım. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman (gizlilik sözleşmesini) kabul edebilirsiniz" denildi.

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelenme hamlesini gören Telegram ise sessizliğini bozdu. Twitter'da başka bir ekran görüntüsü paylaşan Telegram, "@WhatsApp, kullanıcılarımız işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor ve bunu kanıtlamak için açık kaynak uygulamalara sahibiz. Ekran görüntüsüyle konuşmalısın" dedi.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.