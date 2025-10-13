Telegram'a Yepyeni Özellikler Geldi! Uygulamadan Çıkamayacaksınız

Telegram, mesajlaşma uygulamasını çok daha dikkat çekici hâle getirecek birçok özellik kullanıma sundu. Uygulamanın kullanıcıları, son güncellemeyle birlikte Liquid Glass arayüzünden grup görüşmelerinde yorum ve tepkilere kadar çok çeşitli özelliğe kavuştu. Yeni eklenen özellikler, uygulamada daha da uzun zaman geçirilmesine neden olacak gibi görünüyor.

Telegram, Yeni Gelen Özellikleri Duyurdu

Telegram'a gelen özelliklerden ilki sık sık arkadaşları ile grup görüşmeleri gerçekleştirenleri ilgilendiriyor. Bu özellik sayesinde bir grup araması ya da görüntülü sohbet devam ederken ekranda geçici olarak görünen yorum ve tepkiler göndermek mümkün hâle geldi. Diğer kişilerle görüntülü olarak sohbet ederken görüşlerinizi karşı tarafa doğrudan emoji tepkileri ya da yorumlarla gönderebilirsiniz.

Yeni güncellemede ayrıca uygulamanın iOS sürümünü kullananlar için Liquid Glass arayüzünü de kullanıma sunuldu. iOS kullanıcıları artık bu şık arayüz sayesinde uygulamayı kullanmaktan çok daha keyif alacak. Bununla birlikte uygulamada artık kişilerinize eklediğiniz kişileri unutmamanız için not ekleyebiliyorsunuz. Bu eklediğiniz notu sadece siz görebiliyorsunuz. Bu nota kullanıcının Telegram profilinin hakkında kısmının hemen altından ulaşabiliyorsunuz.

Profilini daha canlı hâle getirmek isteyenler için de harika bir özellik geldi. Kullanıcılar artık ayarlardan profilinin nasıl görüneceği üzerinde tam kontrol sahibi. Hazır renk seçeneklerinin yanı sıra hediye seçerek onun arka planını kullanma olanağına sahipsiniz. Bu arada hediye gönderme kısmı da artık daha sade. Bütün sahip olunan hediyelere artık tek bir yerden ulaşılabiliyor.

Diğer kullanıcılardan gelen hediyeler normalde hediyenin kimin tarafından gönderildiği gibi açıklamalara sahip. Son güncelleme, bu hediye açıklamalarını kaldırmayı da mümkün kılıyor. Yapay zeka botları ile olan konuşmalarsa artık konu başlıklarına ayırarak yürütülebiliyor. Ayrıca bu sohbet botları artık mesajı tek seferde göndermek yerine yanıtı oluşturur oluşturmaz gönderebiliyor.

Bu arada Telegram, 2020 yılında yayınladığı güncelleme notlarında özellik öneri platformunu hayata geçirdiğini duyurmuştu. Tüm Telegram kullanıcılarının mevcut önerileri görebildiği ve oy verebildiği bu platformun artık resmî bir uygulamaya da kavuştuğu açıklandı. Kullanıcıların artık sadece birkaç dokunuşun ardından öneride bulunabileceği belirtiliyor.