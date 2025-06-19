Call of Duty Serisinde Dev İndirim! Fırsatı Kaçırmayın
Battle.net'te başlayan Yaz İndirimi kampanyası kapsamında Call of Duty serisi indirime girdi. İşte uygun fiyata CoD oyunu alma fırsatı sunan kampanya!
Call of Duty serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Battle.net'teki Yaz İndirimi kampanyası ile birlikte Call of Duty: Modern Warfare II ve Call of Duty: Vanguard daihl olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.
30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops 4 yüzde 67 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 1.559,99 TL'den 514,79 TL'ye düştü.
2. Dünya Savaşı'nı konu alan Call of Duty: Vanguard yüzde 60 oranında indirime girdi. 2023 yılında çıkan oyun 1.559,99 TL yerine 623,99 TL'ye satılmaya başlandı. Call of Duty Modern Warfare 3 ise yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1.999,99 TL'den 999,99 TL'ye düştü.
Yüzde 60 oranında indirime giren Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL yerine 727,99 TL'ye satılıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War ise yüzde 67 indirim ile 1.559,99 TL yerine 514,79 TL'ye satılmaya başlandı.
İndirime Giren Call of Duty Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Call of Duty: Black Ops 4
|1.559,99 TL
|514,79 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|1.559,99 TL
|514,79 TL
|%67
|Call of Duty: Vanguard
|1.559,99 TL
|623,99 TL
|%60
|Call of Duty: Modern Warfare
|1.559,99 TL
|514,79 TL
|%67
|Call of Duty: Modern Warfare II
|1.819,99 TL
|727,99 TL
|%60
|Call of Duty Modern Warfare 3
|1.999,99 TL
|999,99 TL
|%50