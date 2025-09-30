Yeni Terminator Oyunu Ertelendi! Sebebi Şaşkına Çevirdi

Terminator'ün yeni oyununu bekleyenleri üzecek açıklama geldi. Yayıncı Reef Entertainment, Terminator 2D: No Fate'in çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Daha önce belirtilen tarihe göre oyunu oynamaya 1 aydan az bir süre kalmıştı ancak yeni alınan karar dolayısıyla çok daha uzun bir süre beklemeniz gerekecek.

Terminator 2D: No Fate'in Çıkış Tarihi Ertelendi

Terminator 2D: No Fate, 26 Kasım'da Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam ve Epic Games) ve Switch için piyasaya sürülecek. Daha önce oyunun 31 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Son paylaşılan çıkış tarihi tarih göz önünde bulundurulacak olursa bu, oyuncuların önünde yaklaşık 2 ay daha olduğu anlamına geliyor.

Yayıncı Reef Entertainment'ın açıklamasına göre erteleme kararının arkasında gümrük ücretlerindeki değişiklik yatıyor. Bu durum, Day One ve Collector sürümlerinin bileşenlerinin sevkiyatının gecikmesine neden oldu. Şirket, tüm sürümleri aynı gün satışa sunmak istediği için bu karar oyunun hem dijital hem kutulu versiyonlarını bekleyen oyuncuları etkiliyor.

Terminator 2D: No Fate Nasıl Bir Oyun Olacak?

Terminator 2D: No Fate, severek oynayacağınız piksel grafikli oyunlar arasında yer alacak. Genel olarak 1991 yapımı Terminator 2: Kıyamet Günü isimli filmdeki olaylara dayanacak. Bu oyunda Skynet, insanların direnişine öncülük eden John Connor'ı yok etmek için geçmişe T-1000 adlı bir terminatör gönderiyor. Buna karşılık direnişçiler de geçmişteki John Connor'ı T-1000'den koruması için T-800'ü aynı yıla gönderiyor.

Oyunda hem John'ın annesi olan Sarah Conner'ı hem de T-800'ü yöneteceksiniz. Bununla birlikte Skynet'in ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiyi de ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Gerek görünüm gerek oynanış açısından sizi doksanlardaymışsınız gibi hissettirecek. Eski grafikler ve dövüş stilleri ile harika bir nostalji yaşamanıza yardımcı olacak.

Terminator 2D: No Fate Fragmanı

Terminator 2D: No Fate Minimum Sistem Gereksinimleri