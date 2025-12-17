Yeni Terminator Oyunundan Kötü Haber: Bu Seneyi de Pas Geçiyor

Duyurusundan bu yana bir defa ertelenmiş olan Terminator: Survivors, 2025 yılına da kesin olarak pas geçiyor. Nacon ve Nacon Studio Milan tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, hem çıkış planı ve hem de içerik anlamında köklü değişiklikler yapılıyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Terminator: Survivors'ın Yeni Çıkış Tarihi Belirsiz

Başlangıçta 2024 yılının Ekim ayında çıkması planlanan oyun, 2025 yılına kalmıştı. Son gelen açıklamaya bakılırsa, ne zaman çıkacağına dair herhangi bir detay verilemiyor. Nacon Studio Milan yaratıcı yönetmeni Marco Ponte, hedeflerinin her daim Skynet baş kaldırışının kırıcı gerçeğini ve insanlığın da buna rağmen dirençliliğini yeniden yaratan otantik ve etkileyici açık dünya Terminator deneyimi yaşatmak olduğunu söylüyor.

Aylar süren stüdyo içi testlerin ve hayranlar ile yapılan fikir alışverişinin ardından, olabilecek en iyi nişancı ve keşif oynanışı ile otantik Terminator deneyiminin sunulabilmesi için eşli çok oyunculu modunun bir kenara bir karar almışlar. Her ne kadar kimi oyuncular için hayal kırıklığı yaratacak olsa da Judgment Day sonrasındaki dünya vizyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi için alından doğru bir yaratıcı karar olarak görülüyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise, önceki planın aksine Erken Erişim aşamasında değil de tamamlanmış ve cilalanmış bir deneyim olarak oyuncuların karşısına çıkartılacak olması. Ne var ki şimdilik kesin bir çıkış tarihi bilgisi verilemiyor. En azından 2025 yılında da çıkmayacağı kesinleşmiş oldu.

2024 yılının Şubat ayındaki NACON Connect sunumunda duyurulmuş olan yeni Terminator oyunu, PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyor. Hikaye olarak bizi 2009 yılına götürecek ve Judgement Day sonrasındaki dünyayı gösterecek. Hem tanıdık hem de yeni simalar ile karşılaşacak iken, 1984 ve 1991 yıllarında vizyona girmiş olan The Terminator ve Terminator 2: Judgement Day ötesine geçilmeyecek.

Terminator: Survivors, açık dünyasında gezen her bir makinenin ölümcül bir tehdit olduğu kasvetli bir hikaye sunacak. Esas tehdit ise T-800 olacak ve bizi gördüğü anda ya kaçmamız ya da saklanmamız gerekecek. Hikayenin akışı boyunca bir yandan hayatta kalmaya çalışır iken, bir yandan da direnişin medeniyetin küllerinden doğmasına yardımcı olacağız.

Yaratıcı yönetmeni Marco Ponte, açıklamasında birden fazla kapalı oynanış testleri gerçekleştirileceğini de müjdeledi. Eğer siz de çıkışından önce oyunu denemeyi isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. NDA sözleşmesi imzalatılacağı için, testler sırasında herhangi bir bilgi, ekran görüntüsü veya oynanış kesiti paylaşmak yasak olacak.