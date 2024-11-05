Terminator: Survivors'ı indirerek Skynet'e karşı direnişe katılın! Savaş stratejinizi geliştirin, makineleri alt edin ve insanlığı kurtarmak için mücadele edin.

Kemal Tavus - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nacon Studio Milan tarafından geliştirilen Terminator: Survivors, oyuncuları post-apokaliptik bir gelecekte, Skynet’in insanlığı tehdit ettiği bir dünyaya götürüyor. Bu aksiyon ve hayatta kalma temalı oyun, oyuncuların direniş hareketine katılarak makinelerle savaşmalarını ve insanlığın son umudu olmalarını konu alıyor. Güçlü silahlar, stratejik üs kurma seçenekleri ve takım çalışması gerektiren oyun yapısı ile Terminator: Survivors, hayatta kalma türüyle stratejiyi birleştiren bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Terminator: Survivors, Skynet’in dünyayı ele geçirmesiyle başlayan bir hikayeye odaklanıyor. İnsanların çoğu makineler tarafından yok edilmiştir; geri kalan az sayıda insan ise direnişin bir parçası olarak yaşam mücadelesi vermektedir. Bu evrende oyuncular makinelerin egemen olduğu tehlikeli bölgelerde savaşmalı, kaynak toplamalı ve hayatta kalan diğer insanları kurtararak onları direniş hareketine kazandırmalıdır. Makinelere karşı verilen bu mücadelede, her karar ve stratejik hamle hayatta kalmak için kritik önemdedir.

Terminator: Survivors İndir

2025’te çıkış yapacak.

Terminator: Survivors Sistem Gereksinimleri

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