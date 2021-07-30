Tesla Araç Sahiplerine 625 Dolar Ödeyecek: 1,5 Milyon Dolarlık Ceza

Tesla 1,5 milyon dolarlık ceza ödeyecek. Otomotiv devi Tesla, pil kapasitesi ve şarj hızı yavaşlatması yüzünden milyonlar ödeyecek. Reuters'in bildirdiğine göre Tesla, şirketin bazı Model S sedanlarında maksimum pil voltajını azaltmak için bir yazılım güncellemesi kullandığını iddia eden bir davayı kaybetti ve 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Davacılar, 2019'da piyasaya sürülen yazılım güncellemesinin daha yavaş şarj hızına ve yaklaşık 1.743 araç için menzilin azalmasına neden olduğunu iddia etti. Anlaşmanın bir sonucu olarak Tesla, etkilenen araç sahiplerinin her birine 625 dolar ödemeyi kabul etti.

Tesla'ya ilişkin mahkeme belgesinde, "Bu miktar, geçici olarak düşürülen maksimum voltajın orantılı değerinin katıdır ve bu nedenle davacılar için mükemmel ve verimli bir sonucu temsil eder. Mahkeme bu ödeme karşılığında pillerin maksimum voltajını empoze eden ve ardından geri yükleyen yazılım güncellemeleriyle ilgili iddiaları serbest bırakacaktır" denildi.

Tesla 1,5 milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya

Tesla'ya dava açan araç sahiplerinin avukatları, voltaj sınırlamasının geçici olduğunu dile getirdi. Avukatlara göre yaklaşık 3 ay süren %10'luk bir azalma ve Mart 2020'de düzeltici güncellemenin yayınlanmasından önce 7 ay boyunca süre daha küçük bir %7'lik azalma oldu. Ancak ikinci güncellemede, araçların voltajı zaman içinde sabit bir iyileşme gösterdi.

Davacıların Tesla'dan ödemelerini nasıl alacakları şimdilik belli değil. ABD bölge mahkemesi yargıcı, 9 Aralık'ta önerilen anlaşmayla ilgili bir duruşma düzenleyecek. Tesla'dan bir sözcü yorum talebine yanıt vermedi ancak Tesla, PR departmanını 2019'da feshettiğini duyurmuştu.

Bu, Tesla'nın müşterilerine araç bataryalarını kıstıkları için ödeme yapmak zorunda kaldığı ilk sefer değil. Geçen Mayıs ayında şirkete, şarj hızlarını yavaşlattığı için Norveç'teki binlerce müşteriye 136.000 kron (16.000 dolar$) ödemesi emredildi.

Başta Norveç olmak üzere bazı ülkelerdeki araç sahipleri, 2019 yazılım güncellemesinin ardından batarya menzilinde 30 millik düşüş yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca Tesla'nın Supercharger istasyonlarında DC hızlı şarj oranlarının düştüğünü fark ettiler.

Tesla tarafında yaşanan bu sorunların 2013-2015 modellerini ilgilendirdiği bildirildi. Tesla ise daha önceki açıklamasında amacın "pili korumak ve pil ömrünü artırmak" olduğunu söylemişti. Şirket, bunun yalnızca araç sahiplerin küçük bir yüzdesini etkileyeceğini de sözlerine eklemişti.