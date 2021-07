Tesla Otopilotu Ay'ı Sarı Trafik Işığı ile Karıştırdı (Video)

Tesla otopilotu Ay ile sarı trafik ışığını karıştırdı. Tesla kullanıcısı kısa süre önce Twitter'da aracının Ay'ı sürekli olarak trafik ışığıyla karıştırdığını gösteren bir video yayınladı. Tesla otopilotu bu hata yüzünden viral oldu.

Tesla arabaları birçok nedenden dolayı son derece popüler hale geldi. Bunlardan biri, Tam Kendi Kendine Sürüş (Full Self-Driving) özelliği olarak da bilinen ve araçları çok arzu edilen kılan otomatik pilot modudur. Ancak kısa süre önce Twitter'da viral hale gelen bir video sayesinde gözlemlenen aksaklık, sarı trafik ışığı ile Ay'ın karıştırıldığını gösteriyor.

Jordan Nelson isimli bir kullanıcı, gökyüzünde Dünya'nın uydusunu gördüğü için aracının sürekli sarı ışık uyarısı verdiği bir video paylaştı. Videoya göre Ay ne zaman Tesla otopilotunun görüntüsüne girse, ekranda sarı ışığın göründüğü bir trafik sinyali beliriyor. Bu nedenle herhangi bir trafik ışığı olmasa bile araba daima yavaşlamaya devam ediyor.

Jordan Nelson Twitter'dan yaptığı paylaşımın açıklamasına ise Elon Musk'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: "Hey Elon Musk, ekibinizin otopilot sistemini kandırarak Ay'a bakmasını isteyebilirsiniz. Araba, Ay'ın sarı bir trafik ışığı olduğunu düşünüyor ve yavaşlamaya devam etmek istiyor."

Kısa sürede Twitter'da popüler hale gelen paylaşıma birçok kullanıcı destek verdi. Bazı Tesla araç sahipleri teknolojide kullanılan algoritmada sorun olduğunu belirtti ve hatta bir kullanıcı bu sorunun kendi arabasında da olduğunu işaret etti.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD