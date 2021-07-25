Tesla Otopilotu Ay'ı Sarı Trafik Işığı ile Karıştırdı (Video)

Tesla otopilotu Ay ile sarı trafik ışığını karıştırdı. Tesla kullanıcısı kısa süre önce Twitter'da aracının Ay'ı sürekli olarak trafik ışığıyla karıştırdığını gösteren bir video yayınladı. Tesla otopilotu bu hata yüzünden viral oldu.

Tesla arabaları birçok nedenden dolayı son derece popüler hale geldi. Bunlardan biri, Tam Kendi Kendine Sürüş (Full Self-Driving) özelliği olarak da bilinen ve araçları çok arzu edilen kılan otomatik pilot modudur. Ancak kısa süre önce Twitter'da viral hale gelen bir video sayesinde gözlemlenen aksaklık, sarı trafik ışığı ile Ay'ın karıştırıldığını gösteriyor.

Tesla otopilotu Ay ile sarı trafik ışığını karıştırmasıyla viral oldu

Jordan Nelson isimli bir kullanıcı, gökyüzünde Dünya'nın uydusunu gördüğü için aracının sürekli sarı ışık uyarısı verdiği bir video paylaştı. Videoya göre Ay ne zaman Tesla otopilotunun görüntüsüne girse, ekranda sarı ışığın göründüğü bir trafik sinyali beliriyor. Bu nedenle herhangi bir trafik ışığı olmasa bile araba daima yavaşlamaya devam ediyor.

Jordan Nelson Twitter'dan yaptığı paylaşımın açıklamasına ise Elon Musk'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: "Hey Elon Musk, ekibinizin otopilot sistemini kandırarak Ay'a bakmasını isteyebilirsiniz. Araba, Ay'ın sarı bir trafik ışığı olduğunu düşünüyor ve yavaşlamaya devam etmek istiyor."

Kısa sürede Twitter'da popüler hale gelen paylaşıma birçok kullanıcı destek verdi. Bazı Tesla araç sahipleri teknolojide kullanılan algoritmada sorun olduğunu belirtti ve hatta bir kullanıcı bu sorunun kendi arabasında da olduğunu işaret etti.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Tesla Full Self-Driving özellikleri

Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) olarak adlandırılan yeni paket sayesinde Tesla araçlarını otonom hale getirmek mümkün olacak. Elektrikli otomobil devi Tesla tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan kendi kendine sürüş paketi, otonom araçlara geçişte kritik bir öneme sahip. Peki ya Tesla'nın geliştirdiği Full Self-Driving paketinin özellikleri nasıl?

Otomatik pilotta gezinme

Otomatik şerit Değiştirme

Otomatik park

Arabayı çağırmak

Tam Kendi Kendine Giden Bilgisayar

Trafik ışığı ve Dur işareti kontrolü

Tesla, Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) abonelik paketini aylık 199 dolardan veya daha önce durdurulan Enhanced Autopilot paketini satın alanlar için 99 dolar karşılığında resmen başlattı. Tesla ayrıca şu anda Full Self-Driving paketini tek seferlik 10.000 dolarlık bir ödeme karşılığında da satıyor.