Tesla'da Yaprak Dökümü: Tam 700 bin Aracı Geri Çağırıyor!

BD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun (NHTSA) Associated Press aracılığıyla yayınladığı rapora göre, Tesla model araçlar bu defa lastik basınç izleme sistemi uyarı ışığı ile ilgili bir sorunla gündeme geldi. Tesla, sorundan sebep 700 bin aracını geri çağırdı.

Etkilenen modeller arasında 2024 Cybertruck, 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y bulunuyor. NHTSA’nın raporuna göre, lastik basınç izleme sistemi uyarı ışığı sürüşler arasında sürekli yanık kalmıyor.

Tesla, bu sorunu over-the-air (OTA) yani kablosuz bir yazılım güncellemesi ile çözeceklerini açıkladı. Sorundan etkilenen araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 15 Şubat 2025’te gönderilmesi planlanıyor.

Tesla Sürekli Çağrı Yapıyor

Tesla sık sık araçlarını geri çağırmasıyla gündeme düşüyor. Geçen yıl NHTSA tarafından sadece Cybertruck için bile 7 farklı geri çağrı bildirildi. Sorunlar arasında hatalı silecek, geri dönüş kamerası ve gevşek bagaj yatakları gibi etkenler bulunuyordu.

Haziran 2024’te ise Tesla, 1.8 milyon araca kablosuz bir güncelleme göndermişti. Bu güncelleme kapakları düzgün kapatılmadığı takdirde sürüş sırasında gevşeyebilecek kaput sorunlarını gideriyordu.

Etkilenen modeller içinde 2021-2024 Model 3, S, X ve 2020-2024 Model Y yer almıştı.