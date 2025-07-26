Elon Musk'ın Hatası, Tesla'nın Kasasını Boşalttı: Parası Buhar Oldu

2021'de kripto para piyasasına üst kulvardan giren elektrikli otomobil devi Tesla, zamanlamayı iyi ayarlayamadığı için 5 milyar dolardan oldu. Yapılan büyük yatırım hatası, şirketin kazanabileceği parayı sınırladı ve bu, yeni açıklanan mali rapora yansıdı. Rapora göre, Tesla 'nın dijital varlıklarının toplam değeri 1,24 milyar dolar.

Piyasaya çıktığı dönemde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığı düşünülünce; eğer bu yatırım erkenden satılmış olmasaydı, yayımlanan rapordaki değer 1,24 milyar dolar yerine 5 milyar doları geçmiş olacaktı.

Tesla Bitcoin'den Ne Kadar Kâr Etti?

Şubat 2021'de satın alınan 1,5 milyarlık Bitcoin'in o dönemlerdeki fiyatı 36.000 ila 46.000 dolar arasında dalgalanıyordu. Şirketin bu alım ile yaklaşık 40.000-44.000 adet Bitcoin elde ettiği tahmin ediliyor. 2021 sona ermeden önce Tesla, Bitcoin varlıklarının %10'unu sattı. Temmuz 2022'de ise Bitcoin'in %75'i çoktan elden çıkarılmıştı.

Bitcoin bu sene itibarıyla 120.000 dolara ulaşarak rekor kırdı. Tesla'nın geçmişte sattığı 32.000 Bitcoin bugün satılsaydı 3,7 milyar dolardan daha fazla gelir elde edilecekti. Bugün gelinen noktada, Tesla'nın elinde yaklaşık 10.500 ila 11.500 Bitcoin kaldığı tahmin ediliyor.

Elon Musk İtiraf Etti: Bitcoin'e Yatırım Yapmakta Geç Kaldım

Zamanlama hatası olmasaydı, bugünkü Tesla fabrika projelerinin tamamı kolaylıkla finanse edilebilecekti. Ancak yatırım araçlarında, üstelik Bitcoin gibi volatilitesi (dalgalanma sıklığı) yüksek olanlarda, doğru anı yakalamak her zaman kolay olmuyor. Tesla CEO'su, ünlü milyarder Elon Musk; Bitcoin'e yatırım yapmakta geç kaldığını itiraf etti ve kararından pişmanlık duyduğunu gösterdi. Şirketin şu anki elde tuttuğu Bitcoin varlığı ile birleştirildiğinde, Tesla'nın kripto portföyü potansiyel olarak 5,25 milyar dolar edebilirdi.