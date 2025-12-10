Kimse Güvenmiyor: Tesla Güvenilirlik Listesinde En Son Sırada!

İkinci el bir otomobil satın almadan önce pek çok kişi kullanıcı anketlerine ve otomobil özeline açılmış teknik forumlara göz atar. Buralarda yer alan yorumlar, puanlamalar ve bildirilen kronik sorunlar aslında bir markanın güvenilirliğini de tüketicilere göstermiş olur. Konuyla ilgili olarak Consumer Reports, Amerika'da önemli bir araştırmaya imza attı. Yapılan anketler sonucunda tüketicilerin en çok güvendiği ve güvenmediği otomobil markaları listelendi. İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci Elde En Çok Güvenilen Markalar Listesi!

Lexus Toyota Mazda Honda Acura BMW Buick Nissan Audi Volvo Mercedes-Benz Subaru Volkswagen Lincoln Mini Cadillac Hyundai Chevrolet Ford Dodge

Tesla 26. Sırada Yer Aldı.

İkinci el otomobil pazarının en canlı olduğu ülkelerden biri şüphesiz Türkiye. Galericilerden bireysel alım satımcılara kadar pek çok farklı profilde araç satıcısının olduğu Türkiye ikinci el otomobil pazarı, dönemsel olarak rekor artışlara sahne olurken bir yandan da stok problemlerine bağlı olarak sıfır araçların ikinci ellerden daha uyguna satıldığı dönemlere bile konu oluyor.

Bu kapsamda pek çok tüketici araç satın alırken tüm markaları, konuyla ilgili yayınlanan araştırmaları ve araç sahipleri tarafından açılan forumları büyük bir dikkatle takip ediyor. Konuyla ilgili olarak Amerika'da araştırmalar gerçekleştiren Consumer Reports en güvenilir markaları açıkladı. Rapor kapsamına Türkiye'deki kullanıcılar dahil olmasa da Türk kullanıcılarına da fikir verebilecek veriler bulunmakta.

Listenin ilk 5 sırasında sırasıyla Lexus, Toyota, Mazda, Honda ve Acura yer alırken devamında BMW, Audi, Volvo, Mercedes-Benz gibi Alman markaları yer aldı. Tahmin edebileceğiniz gibi sorunsuzluk ve güvenilirlik bakımından listenin ilk sıralarını Japon markaları domine etti.

Yayınlanan listede Çinli markalar yer almazken Amerikalı üretici Tesla memnuniyet-güvenilirlik anketinde son sıraya yerleşti. Bu aslında çok şaşırtıcı olmayan bir husus. Zira Amerika'da geçtiğimiz dönemlerde yaşanan Trump-Musk kavgaları, araçlarda fazlaca çıkan kronik sorunlar ve Cybertruck'ın yaşadığı değer kaybı sorunları markanın güvenilirliğinde düşüşlere sebep oldu.

Rapor Tesla'nın her ne kadar sonuncu sırada yer aldığını bildiriyor olsa da bir diğer taraftan da markanın kalite ve müşteri memnuniyeti noktasında önemli yatırımlar yaptığını, bununla birlikte gelen iyileştirmelerin etkisini göstermeye başladığını da bildiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...