Tesla’nın Gizli Projesi Ortaya Çıktı: Cybercab Prototipi Görüntülendi

Tesla'nın uzun süredir merak edilen robotaksi projesi Cybercap trafikte görüldü. Cybercap'in aktif trafik testi esnasında çekilen fotoğraflar aracın sahip olduğu füturistik tasarım dilini gözler önüne seriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Cybercap Prototipi Aktif Trafikte!

Tesla’nın uzun süredir merakla beklenen Cybercab projesi yeniden gündemde. ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde görüntülenen kamuflajlı bir araç, Tesla’nın sürücüsüz taksi vizyonuna dair yeni ipuçları sundu.

New Tesla cyber cab prototype spotted in Austin, TX pic.twitter.com/wZ0nhWdsw2 — dennis hegstad (@dennishegstad) December 27, 2025

Austin sokaklarında test edilirken görülen araç klasik Tesla modellerinden farklı hatlara sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Direksiyon ve pedal bulunmadığı iddia edilen prototipin, tamamen otonom sürüşe odaklanan Tesla Cybercab ile örtüştüğü yorumları yapılıyor.

Gövde formunun sade tutulması ve yolcu odaklı iç mekân kurgusu Tesla’nın robotaksi vizyonunu doğrudan yansıtan unsurlar arasında gösteriliyor. Görüntülerin Austin’de ortaya çıkması da tesadüf değil.

Tesla’nın genel merkezinin bu şehirde bulunması ve otonom sürüş testlerinin yoğun şekilde burada yürütülmesi Cybercab’in gerçek yol koşullarında test edildiğine işaret ediyor.

Henüz Tesla cephesinden resmî bir doğrulama gelmiş değil ancak prototipin varlığı projenin aktif şekilde ilerlediğini düşündürüyor.

