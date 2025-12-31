Tesla Sahipleri Dikkat: Bu Bataryalar Mercek Altında!

Elektrikli otomobillerde batarya ömrü tartışmaları yeniden alevlendi. Avrupa’da faaliyet gösteren bağımsız bir onarım ağı tarafından paylaşılan saha verileri, bazı Tesla modellerinde kullanılan belirli batarya paketleriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. İşte detaylar...

Tesla'nın Kullandığı LG Bataryaları Alarm Veriyor!

Avrupa merkezli EV Clinic Çin’de üretilen bazı LG batarya paketlerinin gerçek yol koşullarında beklenen dayanıklılığı gösteremediğini açıkladı. İncelemeler bu bataryaların ağırlıklı olarak Tesla Model 3 ve Tesla Model Y modellerinde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Paylaşılan verilere göre LG’nin Nanjing tesisinde üretilen NCM811 kimyasına sahip batarya paketleri yaklaşık 250 bin kilometre civarında çoklu hücre sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. En dikkat çekici nokta ise bu arızaların önemli bir bölümünün onarım şansı bulunmayan türde olması.

Buna karşılık, ABD üretimi Panasonic imzalı NCA bataryaların 400 bin kilometreyi aşan kullanımlarda dahi çoğunlukla tekil ve müdahale edilebilir hücre problemleriyle sınırlı kaldığı belirtiliyor. EV Clinic, değerlendirmelerinde hücrelerin iç direnç değerlerine de özel önem veriyor.

Aktarılan bilgilere göre sağlıklı bir Panasonic hücrede iç direnç yaklaşık 10 megaohm seviyesinde ölçülürken, LG Nanjing üretimi hücrelerin daha ilk aşamada 28 mili-ohm civarında değerler verdiği ifade ediliyor. Bu seviyenin, diğer bataryalarda genellikle ömrün sonuna yaklaşırken görüldüğü vurgulanıyor. Onarım ağı, üç farklı merkezde 40’tan fazla batarya paketini detaylı şekilde incelediğini ve Tesla’nın ilk dönem LG bataryalarının uzun vadeli kullanım açısından soru işaretleri barındırdığını belirtiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre mevcut eğilim devam ederse, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu bataryalara bağlı arıza vakalarının daha sık gündeme gelmesi mümkün. Sorunlu paketlerle ilişkilendirilen parça numarasının ise 17000012-00-B olduğu aktarılıyor.

Bu tablo, özellikle garanti süresi dışına yaklaşan veya ikinci el Tesla satın almayı planlayan kullanıcılar için önemli bir risk başlığı olarak öne çıkıyor. Peki siz bu batarya verileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.