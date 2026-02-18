Elon Musk'ın Çılgın Projesi Gerçek Oldu: İlk Sürücüsüz Tesla Banttan İndi!

Tesla dünya genelinde ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Tesla Cybercab projesinde tarihi bir adımı geride bıraktı. Şirket, direksiyonu ve pedalları bulunmayan ilk sürücüsüz otomobilinin üretimine başladı. İşte detaylar!

Tesla Cybercab Üretim Aşamasına Geçiş Yaptı

Elon Musk'ın robotaksi vizyonu kapsamında geliştirilen Tesla Cybercab 17 Şubat itibarıyla banttan inmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre yeni araç, markanın Teksas'taki Gigafactory tesisinde üretim aşamasına geçiş yaptı.

Ancak Tesla cephesinden gelen bilgilere göre seri üretimin tam kapasiteyle başlaması için nisan ayı hedefleniyor. Planlanan takvimde bir aksama yaşanmazsa, Cybercab'in 2027'nin ilk aylarında yola çıktığına şahit olabiliriz.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Tesla Cybercab'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Geleneksel otomobil tasarımının dışına çıkan Cybercab otonom sürüş özelliklerini yanı sıra fütüristik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Sadece iki yolcu kapasiteli kompakt bir gövdeye sahip olan araç genellikle spor otomobillerde karşılaştığımız kelebek kapılarıyla öne çıkıyor.

İç mekanda ise genel olarak minimalist bir anlayış hakim. Araçta herhangi bir direksiyon simidi veya gaz-fren pedalı bulunmuyor. Şirket bu detaylarla kontrolün tamamen otonom sürüş sistemine bırakıldığını vurguluyor. Bununla birlikte Cybercab'de şarj girişi de yer almıyor. Otomobil bunun yerine kablosuz şarj teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Şirket henüz tüm teknik özellikleri açıklamadı. Ancak CEO Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlara göre Cybercab, 35 kWh kapasiteli bir bataryayla birlikte gelecek ve yaklaşık 320 kilometre menzil mesafesi sunacak.

Yazılım ve Güvenlik Endişeleri Devam Ediyor

Tesla üretim tarafında Cybercab'i yollara çıkarmaya hazırlansa da yazılım tarafında işler biraz karışık görünüyor. Sektör analistlerine ve paylaşılan son raporlara göre aracın beyni olan Tam Otonom Sürüş yazılımı şimdilik sürücüsüz seyahat için hazır değil.

Özellikle Austin ve San Francisco'da yapılan test sürüşlerinden elde edilen veriler Tesla'nın robotaksi filosunun insan sürücülere kıyasla daha sık kaza yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. İstatistiklere göre insan sürücülerde her 370 bin kilometrede bir kaza yaşanırken Tesla'nın mevcut otonom sisteminde bu oran yaklaşık 91 bin kilometrede bire iniyor.

Nisan ayında hızlanacak üretim süreciyle birlikte Tesla'nın bahsi geçen güvenlik endişelerini nasıl gidereceği hala merak konusu. Ancak yine de pek çok kişinin yeni sürücüsüz otomobil modelini dört gözle beklediği biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Cybercab projesi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım.