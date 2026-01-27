Kendi Kendine TAG Yapacak: Tesla Cybercap İle Çalışmadan Para Kazanmak Mümkün!

Otomotiv dünyası her geçen gün yeni bir özelliğe sahne olurken Tesla elektrikli otomobiller alanında liderliğini önde götürüyor. Bu kapsamda duyurulan Tesla Cybercap ile yapabileceklerinizin sınırı yok desek bize inanır mısınız? Aynı anda hem araç sahibi olun hem para kazanın. İşte detaylar...

Tesla Cybercap Size Oturduğunuz Yerden Para Kazandırabilecek!

Bugüne kadar üretilen tüm elektrikli otomobillerde ilk olarak menzili ardından da otonom sürüş özelliklerini tartıştık. Bunun yanında pek çok farklı donanım ve teknik özellikte anlatıldı ancak hiçbiri Cybercap kadar füturistik olmadı.

Bu noktada Musk'ın geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı ve bir kaç ay önce yollarda aktif test edildiğini gördüğümüz Cybercap'in yapabileceklerinin sınırı yok. Genel olarak otonom sürüş özelliklerine odaklanılmış bu modelde aslında bir araba ve bir iş modeline sahip oluyorsunuz.

Zira Cybercap'i gündelik hayatınızda kullanırken kullanmadığınız zamanlarda taksiye çıkarabilir, kargo teslimatçısı yapabilir, havalanı transfer görevlisi gibi kullanabilirsiniz.

Tamamen otonom sistemler ile çalışan araç siz gece uykunuzdayken sabaha kadar taksicilik yaparak ev ekonominize katkıda bulunabilir hatta kendi borcunu kendisi bile ödeyebilir.

Ayrıca otomobile gündelik program hazırlayarak belirli bir iş planına da sahip olabilirsiniz. Örneğin "saat 06.00'da beni evden al ve işe bırak, saat 07.00'da şarja gir ve saat 08.00'da işe başla" şeklinde planlar yaparak otomobilin para kazanma sürecini kontrollü bir şekilde yürütebilirsiniz.

Tesla'nın planlamasına göre 2026 yılında seri üretime başlanacak olan model devamında otonom sürüş kurallarının kabul edildiği her ülkeye kademeli olarak satılacak. Musk'ın açıklamalarına göreyse hedeflenen fiyat 30 bin dolar civarında.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...