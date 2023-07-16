Tesla Duyurdu: Teksas Fabrikası İlk Cybertruck Aracını Üretti!

Tesla 2019 yılında tanıtımını yaptığı Cybertruck için bugün heyecan verici bir haber paylaştı. Şirketin Twitter hesabından paylaşılan bir twetteTeksas fabrikasında üretilen ilk Cybertruck aracının fotoğrafı paylaşıldı.

Şirket yapmış olduğu lansmanda 2021’de piyasaya sürmeyi beklediklerini söylemişti. Çeşitli aksaklıklarla uzayan bu süreç Teksas fabrikasında üretilen bu tasarım harikası Cybertruck ile son buldu.

Tesla Şaşırtmaya Devam Ediyor

Tesla’nın sahibi Elon Musk, Cybertruck aracı için oldukça iddialı. Önümüzdeki aylarda sınırlı üretim yapması beklenen Cybertruck, ön sipariş için bir etkinlik düzenlemeyi de planlıyor. Musk nisan ayında proje hakkında yapmış olduğu açıklamada "Üretim hattını harekete geçirmek zaman alıyor ve bu gerçekten çok sıra dışı bir ürün" ifadesini kullanmıştı.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Şekil açısından sıradan araçlardan çok farklı duran Cybertruck, paslanmaz çelik çerçevesi sayesinde, oyunlarda yer alan araçları hatırlatıyor. Birçok farklı tekniğin kullanıldığı araç klasik arabaların üretiminde kullanılmayan karmaşık üretim tekniklerini içeriyor.

Tesla, 2 yıl gecikmeyle piyasaya sürdüğü Cybertruck'ın fiyatını 2021 yılında tek motorlu model için 39.900 $ üç motorlu model için ise 70.000 $ dolar olarak açıklamıştı. Henüz fiyat konusunda net bir açıklama yapmayan Tesla, fiyat belirlenirken tedarik zinciri ve ekonominin mevcut durumunu göz önüne alacağını bildirdi.