En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu! Zirve Hangisinde?

Kullanıcıların telefon satın almadan önce dikkat ettiği en önemli detaylardan biri de kamera kalitesi diyebiliriz. Günümüzde çoğu model kağıt üzerinde kaliteli kamera özellikleriyle gelse de bunların bir kısmı istenen performansı tam olarak veremiyor. Peki, Nisan 2026 itibarıyla en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen detaylar!

DxOMark tarafından derlenen listeye göre Nisan 2026 itibarıyla en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra oldu. Huawei’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü bu model fotoğraf çekimlerinden 180 ve video kaydından ise 166 puan aldı. Böylelikle ortalama puanı 175 olarak belirlendi.

Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada ise 168 puana sahip OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro bulunuyor. Dördüncü sırada 167 puan almayı başaran vivo X200 Ultra yer alırken, beşinci sıradaysa 166 puanla OPPO Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra modelleri bulunuyor.

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar;

Huawei Pura 80 Ultra — 175 vivo X300 Pro — 171 Oppo Find X8 Ultra = Apple iPhone 17 Pro — 168 vivo X200 Ultra — 167 Oppo Find X9 Pro = Xiaomi 17 Ultra — 166 Honor Magic8 Pro = Motorola Razr Fold = Motorola Signature — 164 Google Pixel 10 Pro XL = Huawei Pura 70 Ultra — 163 Apple iPhone 16 Pro Max — 161 Google Pixel 9 Pro XL — 160 Xiaomi 17 Pro Max = Xiaomi 15 Ultra — 159 Honor Magic6 Pro — 158 Apple iPhone 16 Pro = Huawei Mate 60 Pro+ = Oppo Find X8 Pro — 157

Huawei Pura 80 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Huawei Pura 80 Ultra'da f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak telefonda f/2.4 diyafram açıklığında 50 megapiksellik periskop telefoto sensörü mevcut.

Modelde f/3.6 diyafram açıklığına ve 12.5 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci bir periskop telefoto kamera da kullanılıyor. Bununla birlikte ultra geniş açı kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığında ve 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Son olarak ön tarafta da 13 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Editörün Yorumu

DxOMark verilerine göre Huawei Pura 80 Ultra’nın en iyi kameraya sahip akıllı telefon olması beni pek şaşırtmadı. Zira daha önce de bunun birçok örneğiyle karşılaştık. Kısacası bir telefonun kamerası isterse 200 megapiksel olsun, bu tek başına çok fazla anlam ifade etmiyor. Yazılım optimizasyonu ve lens boyutları gibi unsurlar da kamera performansında önemli rol oynuyor.