En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu! Zirve Hangisinde?
DxOMark verilerine göre Nisan 2026 döneminin en iyi kameraya sahip telefonu hangisi? Kıyasıya rekabetin olduğu listede bir model öne çıkıyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- DxOMark'ın Nisan 2026 verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra oldu.
- Akıllı telefon, fotoğraf çekimlerinden 180 ve video kaydından ise 166 puan almayı başardı. Cihazın ortalama puanıysa 175 olarak açıklandı.
- Huawei Pura 80 Ultra modelinde 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto, 40 megapiksel ultra geniş açı ve 12.5 megapiksel ikincil bir periskop telefoto kamerası yer alıyor.
Kullanıcıların telefon satın almadan önce dikkat ettiği en önemli detaylardan biri de kamera kalitesi diyebiliriz. Günümüzde çoğu model kağıt üzerinde kaliteli kamera özellikleriyle gelse de bunların bir kısmı istenen performansı tam olarak veremiyor. Peki, Nisan 2026 itibarıyla en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen detaylar!
En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar - Nisan 2026
DxOMark tarafından derlenen listeye göre Nisan 2026 itibarıyla en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra oldu. Huawei’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü bu model fotoğraf çekimlerinden 180 ve video kaydından ise 166 puan aldı. Böylelikle ortalama puanı 175 olarak belirlendi.
Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada ise 168 puana sahip OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro bulunuyor. Dördüncü sırada 167 puan almayı başaran vivo X200 Ultra yer alırken, beşinci sıradaysa 166 puanla OPPO Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra modelleri bulunuyor.
İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar;
- Huawei Pura 80 Ultra — 175
- vivo X300 Pro — 171
- Oppo Find X8 Ultra = Apple iPhone 17 Pro — 168
- vivo X200 Ultra — 167
- Oppo Find X9 Pro = Xiaomi 17 Ultra — 166
- Honor Magic8 Pro = Motorola Razr Fold = Motorola Signature — 164
- Google Pixel 10 Pro XL = Huawei Pura 70 Ultra — 163
- Apple iPhone 16 Pro Max — 161
- Google Pixel 9 Pro XL — 160
- Xiaomi 17 Pro Max = Xiaomi 15 Ultra — 159
- Honor Magic6 Pro — 158
- Apple iPhone 16 Pro = Huawei Mate 60 Pro+ = Oppo Find X8 Pro — 157
Huawei Pura 80 Ultra Kamera Özellikleri Neler?
Huawei Pura 80 Ultra'da f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak telefonda f/2.4 diyafram açıklığında 50 megapiksellik periskop telefoto sensörü mevcut.
Modelde f/3.6 diyafram açıklığına ve 12.5 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci bir periskop telefoto kamera da kullanılıyor. Bununla birlikte ultra geniş açı kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığında ve 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Son olarak ön tarafta da 13 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.
Editörün Yorumu
DxOMark verilerine göre Huawei Pura 80 Ultra’nın en iyi kameraya sahip akıllı telefon olması beni pek şaşırtmadı. Zira daha önce de bunun birçok örneğiyle karşılaştık. Kısacası bir telefonun kamerası isterse 200 megapiksel olsun, bu tek başına çok fazla anlam ifade etmiyor. Yazılım optimizasyonu ve lens boyutları gibi unsurlar da kamera performansında önemli rol oynuyor.