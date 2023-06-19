Tesla'nın Cybertruck Aracından Yeni Gelişme: İlk Prototip Görüldü!

Merakla beklenen ve tamamen elektrikli bir kamyonet olan Tesla Cybertruck, fütüristik tasarımı ve etkileyici performans özellikleriyle otomotiv endüstrisinde ses getirmeye devam ediyor.

Tesla, Cybertruck'ı ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde duyurmuştu. Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen özel bir etkinlik sırasında Tesla CEO'su Elon Musk Cybertruck'ı kamuoyuna tanıtırken, duyuru büyük ilgi uyandırmış ve aracın benzersiz tasarımı ve özellikleri hakkında tartışmalara yol açtı.

Cybertruck 3.5 Yıl Geçmesine Rağmen Yollarda Değil

Şirket kısa bir süre sonra ön siparişleri açtı ve birkaç gün içinde kamyon tamamen ön sipariş yoluyla satıldı ancak yaklaşık 3.5 yıl geçmesine rağmen Cybertruck hâlâ yollara çıkabilmiş değil. Son raporlar Tesla'nın yılda 375.000 Cybertruck üretmeye hazırlandığını ve modellerin Ağustos ayı sonuna kadar piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Son olarak şirketten gelen üretimlere hız verileceği haberinin ardından Cybertruck ile ilgili heyecan yeni boyutlara ulaştı. Electrek tarafından daha önce yayınlanan raporlar, Tesla'nın tedarikçilere Ağustos ayı sonunda bir Cybertruck prototipinin piyasaya sürülmesi ve ardından Ekim ayı başında üretime başlanması için hazırlık yapmaları talimatını verdiğini öne sürmüştü.

Son gelişmeler bu beklentileri daha da güçlendirdi ve Tesla'nın Teksas Gigafactory'sinden sızan görüntüler üretimin devam ettiğini ortaya koydu.

Yeni Zelanda'da Görülen Prototip Ne Anlam İfade Ediyor?

Yaşanan ilginç gelişmelerden biri, bir Cybertruck prototipinin Yeni Zelanda'da bir havaalanında uçaktan indirilirken görülmesi oldu. Gizlenmiş olmasına rağmen, aracın kendine özgü şekli ve görünümü, merakla beklenen Cybertruck kimliğini kolayca ele veriyor.

Tesla'nın bu hamlesi bir noktada sürpriz sayılmaz, zira şirket daha önce de araçlarının kış testleri için Yeni Zelanda'daki yerel deneme alanını kullanmıştı.

Cybertruck prototipinin görülmesi, Tesla'nın üretime hazırlık için son testleri yapıyor olabileceğini düşündürüyor. Tesla'nın titiz test ve geliştirme sürecinin şirket tarafından belirlenen yüksek standartları karşılayıp karşılamayacağını zaman gösterecek.