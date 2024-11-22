Araştırma: Tesla, En Yüksek Ölümcül Kaza Oranına Sahip Araç Markası

iSeeCars tarafından yapılan bir araştırma, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) Ölümcül Kaza Analiz Sistemi (FARS) verilerini inceledi. Buna göre Tesla, ABD'deki araç markaları arasında en yüksek ölümcül kaza oranına sahip marka olarak dikkat çekiyor.

Tesla araçlarının milyar mil başına 5.6 ölümcül kazayla zirvede olduğunu ortaya koydu. Bu oran, ülke genelindeki 2.8’lik ortalamanın neredeyse iki katı. Tesla’yı 5.5’lik oranla Kia, ardından Buick, Dodge ve Hyundai takip ediyor.

Tesla’nın Yüksek Ölümcül Kaza Oranının Sebebi Ne?

Araştırmacılar, Tesla’nın bu listede zirvede yer almasının araç tasarımı veya güvenlik standartlarından ziyade sürücü davranışlarından kaynaklandığını belirtiyor. Tesla modelleri, NHTSA ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) gibi kuruluşlardan genelde yüksek güvenlik puanları alıyor.

iSeeCars analisti Karl Brauer konuyu şöyle değerlendirdi:

Yeni nesil araçlar, şimdiye kadarki en güvenli tasarımlara sahip. Ancak bu güvenlik özellikleri, dikkatsiz sürüş ve yüksek hız gibi faktörlerle gölgeleniyor. Bu da son yıllarda artan kaza ve ölüm oranlarına yol açıyor.

Son beş yılda ABD genelinde otomobil kazaları ve ölümlerinde ciddi bir artış yaşandığı ve bunun da büyük ölçüde dikkatsiz sürüş kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın Otopilot Sistemine Çok Güveniyorlar

Tesla’nın gelişmiş sürücü destek sistemleri, özellikle Otopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) modları, sürücülerin araç üzerindeki sorumluluklarını hafife almasına neden olabilir. Bu sistemler, tamamen otonom bir sürüş deneyimi sunmayı vaat etmiyor olsa da Tesla'nın kullandığı terimler bu algının oluşmasında temel etken olarak görülüyor.

Eleştirmenler, Tesla’nın bu özellikleri abartarak pazarladığına dikkat çekiyor. Örneğin:

“Tam Otonom Sürüş” ifadesi, araçların tamamen kendi kendine hareket edebileceği izlenimini uyandırıyor. Tabii bu sistem sürücünün tamamen dikkatsiz olabileceği anlamına gelmiyor. Tam aksine, sürücülerin her daim manevra yapmaya hazır olması gerekiyor.

ifadesi, araçların tamamen kendi kendine hareket edebileceği izlenimini uyandırıyor. Tabii bu sistem sürücünün tamamen dikkatsiz olabileceği anlamına gelmiyor. Tam aksine, sürücülerin her daim manevra yapmaya hazır olması gerekiyor. Tesla araçlarının sık sık ani frenleme, beklenmedik manevralar gibi hatalar yaptığına dair raporlar var.

Ayrıca Tesla, araç kontrol mekanizmalarının büyük bir kısmını dev dokunmatik ekranlara taşımış durumda. Fiziksel düğmelerin diğer araçlara göre eksik olması, sürücülerin ekranla daha fazla zaman harcamasına ve dikkatlerinin yola daha az odaklanmasına neden oluyor.

Tesla’nın çığır açan teknolojisi otomotiv sektörünü yeniden tanımlamış olabilir ama bu demek değil ki Tesla araçları tamamen güvenli ve müdahale gerektirmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaza oranları Tesla'nın abartılı reklam ifadelerinden mi yoksa sürücülerin dikkatsizliğinden mi kaynaklı? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.