Tesla Cybertruck'lar Patlamaya Devam Ediyor!

ABD merkezli teknoloji devi Tesla'nın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Tesla Cyberteruck, sahip olduğu sorunlar ve dahil olduğu terör olaylarıyla otomobil gündemini sarsmaya devam ediyor. Son olarak ABD'deki bir araç daha patlayarak alevler içinde kaldı.

Hatırlarsanız, henüz sadece birkaç gün önce bir Cybertruck aracının uzaktan patlatılarak yandığını sizlere aktarmıştık. Şimdiyse yetkililer tarafından bir terör saldırısı olarak lanse edilen bu olayın ardından bir araç daha yanıp küle döndü. Ancak bu patlamanın kaynağı terör değil.

Tesla Cybertruck, Bataryasından Kaynaklanan Patlama İle Alev Aldı

ABD'nin Atlanta kendinde yer alan Tesla Cybertruck, geçtiğimiz saatlerde alevlere teslim oldu. Herhangi bir etkiye maruz kalmadığı halde patlayan araç, Tesla bayisinde beklediği sırada kendiliğinden alev aldı. İtfiaye ekipleri elektrikli pick-up'tan çıkan yangını birkaç saat içerisinde kontrol altına alırken, olay sonucunda Tesla Cybertruck'ın adeta küle dönüştüğü görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucunda aracın geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump'ın otelinin önünde alev alan otomobil gibi bir terör saldırısına kurban gitmediği öğrenildi. Olayın çok büyük bir olasılıkla otomobilin bataryasından kaynaklandığı bildiriliyor.

Pek çok Cybertruck modelinin yakın geçmişte bataryasından sorun yaşaması da bu görüşü destekler nitelikte. Tesla'nın kısa bir süre önce Atalanta ve yakınlarındaki kentlerde yer alan bazı Cyberturck modellerini onarıma çağırarak batarya değişimi yapmaya başladığını da ekleyelim. Birçok kişinin aklında sorunları bitmeyen elektrikli pick-up'ın şimdi de ölümcül bir batarya arızasına sahip olabileceği düşüncesi var.

Bu olayın pek çok benzerini yine Tesla'nın diğer araçlarında ve büyük markaların yeni elektrikli modellerinde de karşılaştık. Henüz bundan birkaç yıl önce hayatımıza giren elektrikli araçlar, yakıt alanında tıpkı içten yanmalı otomobillerde de olduğu gibi ciddi sorunlara sahip olabiliyor. Dileriz, yeni sektör gelişmeye devam eder ve bu tür arızalarla daha az sık karşılaşırız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...