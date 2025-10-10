Tesla Fırsatçıları Piyasayı Karıştırdı: Telefonda 300 bin TL Ek Ücret İstiyorlar!

İkinci el otomobil piyasası alt üst olmaya devam ediyor. Sıfır otomobillerde stok artışına rağmen bazı galericiler ve fırsatçılar ikinci el araçları sıfır fiyatlarından daha pahalıya satıyor. Bu fırsatçılıktan Tesla Model Y piyasası da nasibini aldı. Araçlar ilanlarda liste fiyatından sıralanırken telefonda ek olarak 300 bin TL'ye varan ücretler talep ediliyor. İşte detaylar...

İlanda Liste Fiyatı, Telefonda Ek Ücret

Tesla’nın Türkiye’deki popülaritesi arttıkça ikinci el piyasasında da yeni bir “fırsatçılık dalgası” başladı. Bazı satıcılar, sıfır kilometre araçlarını Tesla’nın resmi sitesindeki liste fiyatı üzerinden ilana koyup arayan alıcılara ek olarak 300–350 bin TL “fark” istiyor.

Bir arkadaş envanteri beklemeye gerek yok 2. elde fiyatları aynı, ordan alayım dedi. Ben de tabi ara ilan sahiplerini dedim. Yazdığı cevap 😂 pic.twitter.com/B0wNWxgPCa — Tesla Maniac (@modelyturkiye) October 10, 2025

Son haftalarda popüler ilan sitelerinde Tesla Model Y başta olmak üzere birçok aracın “sıfır kilometre, bayiden yeni teslim alındı” ibaresiyle satışa çıkarıldığı görülüyor. Bu ilanlarda genellikle Tesla’nın resmi sitesinde yer alan liste fiyatı yazıyor. Ancak araç sahipleriyle iletişime geçildiğinde tablo değişiyor.

Alıcılara, “şu an Tesla’nın teslimatı uzun sürüyor”, “bu araç hemen teslim” ya da “talep çok yüksek” gibi gerekçelerle 300 ila 350 bin TL arasında ek ücret talep edildiği bildiriliyor. Tesla’nın Türkiye’deki satış sistemi doğrudan çevrimiçi olduğu için bayilerin klasik anlamda kâr payı bulunmuyor. Bu da bazı kullanıcıların “yatırım aracı gibi” davranmasına neden olmuş durumda.

Araçlarını teslim alır almaz ilana koyan satıcılar kısa sürede yüksek kâr elde etmeyi hedefliyor. Uzmanlar bu durumun araç erişimini zorlaştırdığını ve piyasa dengesini bozduğunu belirtiyor. Ayrıca Tesla’nın doğrudan satış modeline rağmen bu tür fırsatçı davranışların, markanın “adil fiyat politikası” imajını da zedelediği yorumları yapılıyor.

Tesla’nın resmi satış platformu hâlâ aktif durumda ve belirli aralıklarla yeni envanter araçları listeye ekleniyor. Bu nedenle uzmanlar, “ilan sitelerindeki ikinci el sıfır” ibarelerine temkinli yaklaşılmasını ve doğrudan Tesla Türkiye üzerinden işlem yapılmasını tavsiye ediyor.