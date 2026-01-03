Direksiyona Dokunmadan ABD’yi Geçti: Tesla FSD ile Rekor Sürüş

Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımı, gerçek dünya kullanımında sınırları zorlamaya devam ediyor. ABD’de bir Tesla kullanıcısının paylaştığı son güncelleme, otonom sürüş tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kıyıdan kıyıya uzanan bu yolculukta gelinen nokta, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Direksiyona Hiç Dokunmadı: Tesla FSD İle ABD Geçildi!

Tesla sahibi bir kullanıcı Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımını kullanarak ABD’yi baştan sona geçmeyi hedeflediği yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı. Paylaşılan bilgilere göre sürücü, 10 bin milden fazla mesafeyi tek bir müdahale bile yapmadan tamamlamayı başardı.

LAST STOP Update #18 of my coast to coast autonomously with 100% intervention free Tesla FSD challenge:



Apologies for the lack of updates today, been quite the hectic day after being the 1st to pass 10,000 intervention free miles!



Just 70 miles to go to accomplish the… pic.twitter.com/XaVeL9534E — David Moss (@DavidMoss) December 31, 2025

Bu başarı FSD’nin şimdiye kadar kaydedilen en uzun kesintisiz sürüşlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son güncellemede, yolculuğun artık son aşamasına girildiği belirtildi. Güney Carolina’daki Florence kentinde bulunan Buc-ee’s tesisinden yola çıkan araç Myrtle Beach yönüne ilerledi.

Bu etapla birlikte toplamda 2 bin 657 milin geride bırakıldığı ifade edilirken, hedefe ulaşmak için yalnızca yaklaşık 70 mil kaldığı paylaşıldı. Bu sürüşü önemli kılan nokta, yol boyunca otoyolların yanı sıra şehir içi yollar, yoğun trafik, kavşaklar ve şarj duraklarının da FSD tarafından yönetilmiş olması.

Sürücü direksiyon başında bulunmasına rağmen sisteme herhangi bir manuel müdahalede bulunmadığını özellikle vurguluyor. Bu durum, Tesla’nın otonom sürüş yazılımının geldiği noktayı somut bir örnekle gözler önüne seriyor. Elbette Tesla’nın FSD sistemi hâlâ resmî olarak gözetimli sürüş (SAE Seviye 2) kapsamında değerlendiriliyor.

Yani yasal olarak sürücünün her an kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor. Buna rağmen, bu tür uzun ve müdahalesiz sürüş denemeleri, Tesla’nın otonom sürüş hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.