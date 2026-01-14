Tesla'da Otonom Sürüş Devri Değişiyor: Tek Seferlik Satış Dönemi Bitiyor!

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, "Full Self-Driving" (FSD) otonom sürüş sistemi ile ilgili kritik bir karara imza attı. Şirket bugüne kadar tek seferlik satın alımlarla da ulaşılabilen özelliği için yakında sadece abonelik modeli üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu.

Tesla FSD yüksek maliyeti ve kullanıcıların satın alma alışkanlıkları nedeniyle son dönemde şirketin beklediği satış rakamlarına ulaşmakta zorlanıyordu. Şirket abonelik sistemi ile birlikte otonom sürüş sistemini daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Tesla FSD Artık Tek Seferde Satın Alınamayacak

Tesla CEO'su Elon Musk kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 14 Şubat tarihinden itibaren FSD paketinin tek seferlik bir ürün olarak satılmayacağını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, Sevgililer Günü Tesla kullanıcıları için bir devrin kapanışı anlamına gelecek.

Artık FSD özelliğini araçlarına eklemek isteyen kullanıcılar kalıcı bir sahiplik yerine sadece aylık periyotlarla ödeme yapabilecekleri abonelik sisteminden yararlanacak.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tessla FSD Aylık Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Tesla mevcut fiyatlandırma politikasında kullanıcılara iki farklı opsiyon sunuyor. Sürücüler 8.000 dolarlık tek seferlik bir ödemeyle FSD özelliğine ömür boyu sahip olabilirken alternatif olarak aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle de otonom sürüş sisteme erişim sağlayabiliyor.

Şirket kalıcı satın alma opsiyonunun kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılarını tamamen abonelik modeline yönlendirmiş olacak. 14 Şubat'tan sonra 8.000 dolarlık paket rafa kalkarken, FSD sisteminden faydalanmak isteyen herkesin aylık 99 dolarlık abonelik ücretini ödemesi gerekecek.

