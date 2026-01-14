Tesla'da Otonom Sürüş Devri Değişiyor: Tek Seferlik Satış Dönemi Bitiyor!
Tesla FSD özelliği artık tek seferlik satın alınamayacak. Şirket otonom sürüş özelliğini için abonelik sistemini devreye alıyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) paketi artık sadece aylık abonelikle alınabilecek.
- 8.000 dolarlık tek seferlik satın alma seçeneği 14 Şubat itibarıyla kaldırılıyor.
- Şirket otonom sürüş teknolojisini daha sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedefliyor.
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, "Full Self-Driving" (FSD) otonom sürüş sistemi ile ilgili kritik bir karara imza attı. Şirket bugüne kadar tek seferlik satın alımlarla da ulaşılabilen özelliği için yakında sadece abonelik modeli üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu.
Tesla FSD yüksek maliyeti ve kullanıcıların satın alma alışkanlıkları nedeniyle son dönemde şirketin beklediği satış rakamlarına ulaşmakta zorlanıyordu. Şirket abonelik sistemi ile birlikte otonom sürüş sistemini daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. İşte detaylar!
Tesla FSD Artık Tek Seferde Satın Alınamayacak
Tesla CEO'su Elon Musk kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 14 Şubat tarihinden itibaren FSD paketinin tek seferlik bir ürün olarak satılmayacağını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, Sevgililer Günü Tesla kullanıcıları için bir devrin kapanışı anlamına gelecek.
Artık FSD özelliğini araçlarına eklemek isteyen kullanıcılar kalıcı bir sahiplik yerine sadece aylık periyotlarla ödeme yapabilecekleri abonelik sisteminden yararlanacak.
Tesla will stop selling FSD after Feb 14.— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026
FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.
Tessla FSD Aylık Abonelik Ücreti Ne Kadar?
Tesla mevcut fiyatlandırma politikasında kullanıcılara iki farklı opsiyon sunuyor. Sürücüler 8.000 dolarlık tek seferlik bir ödemeyle FSD özelliğine ömür boyu sahip olabilirken alternatif olarak aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle de otonom sürüş sisteme erişim sağlayabiliyor.
Şirket kalıcı satın alma opsiyonunun kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılarını tamamen abonelik modeline yönlendirmiş olacak. 14 Şubat'tan sonra 8.000 dolarlık paket rafa kalkarken, FSD sisteminden faydalanmak isteyen herkesin aylık 99 dolarlık abonelik ücretini ödemesi gerekecek.
Tesla Fiyat Listesi 2025! Model Y Ne Kadar?
En güncel Tesla fiyat listesi burada! Sizin için Türkiye'de satılan Tesla Model Y'lerin fiyatlarını bir araya getirdik. İşte en güncel Tesla Model Y fiyatları!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.