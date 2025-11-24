Türkiye'ye Geliyor: Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü İçin Tarih Belli Oldu!

Avrupa’daki Tesla sahiplerinin uzun süredir beklediği Full Self Driving (FSD) için sonunda somut bir takvim ortaya çıktı. Bugüne kadar düzenleyici engeller nedeniyle ilerlemeyen süreç Tesla Europe’un doğruladığı yeni bilgilerle birlikte netlik kazandı. İşte detaylar…

Tesla FSD için Avrupa’da Kritik Tarih Netleşti!

Tesla Europe, tam otonom sürüş sisteminin Avrupa’da kullanıma açılması için Hollanda araç otoritesi RDW ile resmi bir onay sürecine girdiğini duyurdu. RDW’nin Şubat 2026’da FSD’ye ulusal onay vereceği belirtilirken bu onayın Tesla’nın AB genelindeki dağıtım planı için bir başlangıç noktası olacağı ifade ediliyor.

Tesla’nın bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Zira şirket son bir yıl içinde 17 farklı Avrupa ülkesinde düzenleyicilere sistemin yeteneklerini gösterdi, milyonlarca kilometrelik sürüş verisi topladı ve güvenlik tarafında eksiksiz bir dosya hazırladı. Buna rağmen Avrupa’daki katı ve kural bazlı mevzuat yapısı FSD’nin mevcut haliyle onay almasını uzun süre imkânsız hale getirmişti.

Özellikle UN R-171 yönetmeliği, Tesla’nın veriyle öğrenen yapay zekâ yaklaşımını mevcut tanımların dışında bırakıyordu. Tesla bu sorunu aşmak için stratejisini değiştirdi ve Avrupa Birliği’nin Madde 39 kapsamında tanıdığı istisna mekanizmasını kullanmaya karar verdi. Bu madde henüz düzenlenmemiş teknolojiler için ülkelere özel izin verilmesine imkân tanıyor.

Tesla da şerit değiştirme davranışları ve otoyol dışı sürüş özellikleri gibi FSD’nin bazı fonksiyonları için bu kapsamda muafiyet talep ediyor. Hollanda’dan gelecek onay ile birlikte, diğer AB ülkeleri bu izni karşılıklı tanıma yoluyla kabul edebilecek. RDW onayının ardından süreç AB düzeyindeki TCMV oylamasına kadar ilerleyecek olsa da Tesla’nın Avrupa’da FSD’yi dağıtmaya başlaması için ilk adımın Hollanda’da atılması yeterli olacak.

Eğer takvim planlandığı gibi ilerlerse Avrupa’daki Tesla kullanıcıları 2026 yılı içerisinde FSD’nin tüm yeteneklerine erişmeye başlayabilir. Tüm bunlar beraberinde Türkiye için de FSD güncellemesinin 2026 sonlarına doğru gelmesi anlamına geliyor. Kısacası Tesla sahipleri Türkiye'de 2026 sonlarına doğru FSD özelliklerini kullanabilirler.