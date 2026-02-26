Tesla Model 3'ün İç Tasarımı Yenileniyor! Çok Daha Lüks Olacak

Tesla Model 3'ün iç kısmı için önemli yeniliklere gidiliyor. Şu anda en çok tercih edilen sedan modellerden biri olan bu araba yakında eklenmesi beklenen lüks dokunuşlarla markanın bir diğer otomobilinin sunduğu avantajlara sahip olmaya bir adım daha yaklaşacak gibi görünüyor.

Tesla Model 3'ün İç Tarafını Ne Tür Yenilikler Bekliyor?

Tesla kodları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda keşfedilen yeniliklerden ilki, iç döşemedeki değişime odaklanıyor. Mevcut modellerde yer alan açık gri kumaş tavan döşemesi gidecek. Bunun yerine Model Y'de kullanılan, daha şık ve lüks bir hissiyat uyandıran siyah Alcantara tarzı bir döşeme eklenecek.

Diğer bir önemli değişiklik, eğlence sisteminde olacak. Mevcut 15,4 inçlik ekran yerini daha büyük ve kaliteli bir ekrana bırakacak. 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunan ekrandan sonra 1440 x 2560 piksel çözünürlük sunan 16 inçlik ekran göreceğiz. İlk olarak Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde sunulacak yeniliklerin diğer pazarlara ise biraz daha geç geleceği öngörülüyor.

Aracın Tesla Model Y ile arasındaki farkı biraz daha kapatacak olan bu yenilikler, Tesla kullanıcıları açısından kulağa harika geliyor ama terazinin diğer tarafındaki fiyat artış riskini de görmezden gelemeyeceğim. Tercih edileceği söylenen malzemelerin elbette şu an kullanılandan daha yüksek maliyeti olacak. Bu artan üretim maliyeti de bir noktada satış fiyatına da yansıyabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.

Bu arada Tesla, geçtiğimiz hafta şimdiye kadarki en uygun fiyatlı olarak nitelendirdiği yeni Tesla Cybertruck'ın tanıtımını gerçekleştirdi. 59 bin 990 dolardan (2 milyon 632 bin 649 TL) başlayan fiyat etiketiyle sunulan bu versiyon, Musk'ın 2019 yılındaki 40 bin dolarlık başlagıç fiyat etiketi hedefinin yanında yüzde 50 daha pahalı kalıyor.

Yeni Cybertruck'ın çekme kapasitesi ise maliyet düşürme çabaları doğrultusunda 4.990 kilogramdan 3.400 kilograma düşürüldü. Ayrıca yükseklik ayarlı havalı süspansiyon yerine yaylı süspansiyon ve adaptif amortisör gibi tercihlerde bulunuldu. Üst donanım Cyberbeast'in fiyatı da 99 bin 990 dolara düşürüldü. Bu, geçen yaz yapılan 15 bin dolarlık zammın geri çekildiği anlamına geliyor.