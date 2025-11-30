Model Y Sahipleri Dikkat: Bu Serideki Araçlarda Batarya Ömrü Beklenenden Hızlı Tükeniyor!

Elektrikli otomobil dünyasının en çok satan modellerinden biri olan Tesla Model Y son günlerde teknik bir tartışmanın merkezine yerleşmiş durumda. Bağımsız servislerde yapılan incelemeler Long Range versiyonlarında kullanılan bazı batarya paketlerinde beklenenden daha hızlı kapasite kaybı yaşanabileceğini gösteriyor. Peki bu iddialar ne kadar güçlü ve Türkiye’de satılan 2023–2025 Model Y Long Range modellerini ilgilendiriyor mu? İşte detaylar…

Bazı Model Y Serilerinde Batarya Ömrü Beklenenden Daha Hızlı Tükeniyor!

Tartışmanın temelinde Tesla’nın Çin üretimi Model Y Long Range versiyonlarında kullandığı LG Energy Solution imzalı 2170 NMC (NCM811) hücreler bulunuyor. Bağımsız tamir merkezlerine ulaşan arızalı batarya paketlerinde aynı modül içerisinde çok sayıda hücrenin kabul edilebilir iç direnç değerlerinin oldukça üzerine çıktığı tespit ediliyor.

Bu durum, bataryanın doğal yaşlanma sürecinden ziyade üretim toleransları veya hücre stabilitesiyle ilgili teknik bir soruna işaret edebileceği yönünde yorumlara sebep oluyor. Bazı paketlerde onarımın mümkün olmaması ve komple batarya değişiminin gerekmesi ise endişeleri daha da artırıyor. Saha verileri, Panasonic hücrelerin yaklaşık 10 mohm seviyesinde çalıştığını, sağlıklı LG hücrelerin ise 28 mohm civarında başladığını gösteriyor.

Türkiye'de satılan 2023-2025 uzun menzil Tesla Model Y'leri de ilgilendiren endişe verici bir batarya sorunu gündemde.



Sorun yaşanan modüllerde bu değerlerin çok daha yukarı çıkması kapasitenin daha hızlı düşmesine neden olabilecek bir zemin oluşturuyor. Tesla, 2021’den bu yana Çin’de üretilen Model Y Long Range’lerde yaklaşık 79 kWh’lik LG NMC batarya paketini tercih ediyordu.

2025 itibarıyla ise markanın 84 kWh’lik güncellenmiş LG paketine geçtiği biliniyor. Her iki paket de yine LG Energy Solution’un Nanjing fabrikasında üretilen 2170 hücreleri temel alıyor. Bu nedenle tartışmalar hem eski hem yeni batarya paketleri için “potansiyel bir kalite sorunu olabilir mi?” sorusunu gündeme taşıyor.

Ancak eldeki mevcut verileri analiz ettiğimiz bu sorunun küresel bir problem olmadığı ortaya çıkıyor. Zira şu ana kadar henüz Çin'de satılan Model Y'ler arasında bir şikayet alınmadı. Devamında Tesla veya LG tarafından da resmi bir açıklama ya da geri çağırma yapılmadı.

Türkiye’de satılan 2023–2025 Model Y Long Range araçlara gelirsek onların da büyük bir bölümü Çin/Şanghay üretimi ve LG NMC tabanlı 2170 paketleri kullanıyor. Bu nedenle tartışmalar Türkiye pazarını da doğal olarak yakından ilgilendiriyor. Ancak altını çizmekte fayda var: Şu ana kadar Türkiye’de yaygın bir kapasite kaybı, batarya değişimi talebi veya resmi Tesla servis bildirimi bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...