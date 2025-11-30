Efsane Geri Dönüyor: Yeni Ford Mondeo Tanıtıldı!

Ford her ne kadar sedan otomobillerden vazgeçmiş gibi gözükse de Çin ve Orta Doğu pazarlarında sedan modeller konuşulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Volkswagen'in sedan Passat atılımının hemen ardından Mondeo'da rakibini yalnız bırakmadı. Peki yenilenen Ford Mondeo teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Ford Mondeo Tasarımı ve Teknik Özellikleri!

Yeni Mondeo’nun değişiminde en dikkat çekici bölümler ön ve arka tasarım olmuş durumda. Ford, far tasarımını tamamen elden geçirerek daha yalın ama daha keskin LED grafiklerle dört kapılı Mustang hissi veren bir yüz yaratmış. Genişletilen ızgara ve sportif alt tampon yapısı da bu etkiyi destekliyor.

Profil çizgisi büyük ölçüde korunurken güncellenen jant tasarımları ve yeni gövde renkleri seçenekleri listeye eklenmiş durumda. Arka bölümde ise modernize edilen stop tasarımı, yeniden şekillendirilen tampon ve gövde rengi difüzör gibi detaylarla daha dinamik bir görünüm elde edilmiş. Aracın ölçüleri ise değişmemiş.

Yeni Ford Mondeo 4 bin 935 mm uzunluğunu ve 2 bin 945 mm aks mesafesini aynen korunuyor. İç mekanda ise ilk bakışta büyük bir değişim yok gibi görünse de asıl yenilik yazılım tarafında. Mondeo'nun araç içi eğlence sistemi artık yeni nesil SYNC+ arayüzü ve Snapdragon 8155 işlemcisini kullanıyor.

Bu sayede daha hızlı tepkiler veren bir ekran daha iyi bir sesli asistan ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Orta konsol ise yeniden tasarlanarak çift kablosuz şarj alanı, yeni orta konsol saklama gözleri ve havalandırma altına taşınan fiziksel tuş takımıyla daha kullanışlı hâle getirilmiş. Araç içi tasarımda bazı kilit noktalarda Togg'la olan benzerlik ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ford, makyaj operasyonuyla birlikte motorlarda da küçük ama önemli performans artışlarına gitmiş durumda. Aracın motor seçenekleri ise şöyle;

1.5 litrelik turbo benzinli: 193 HP

193 HP 2.0 EcoBoost: 257 HP

257 HP Hibrit seçeneğin toplam gücü: 284 HP

Tüm versiyonlar önden çekişli olarak sunuluyor. Benzinli modeller 8 ileri otomatik şanzımanla, hibrit versiyon ise CVT şanzıman ile birlikte geliyor. Peki siz yeni Ford Mondeo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...