2025’in En Sorunsuz Arabaları Açıklandı: Japonlar Yine Zirvede!

Otomobil satın alırken herkesin aklındaki en önemli sorulardan biri “Bu araba sorun çıkarır mı?” oluyor. 2025’in en güncel güvenilirlik raporları ise bu sorunun cevabını net bir şekilde veriyor. İşte karşınızda 2025'in en sorunsuz arabaları listesi...

En Az Arıza Çıkan Otomobil Markaları Belli Oldu!

Bu yıl yayımlanan J.D. Power 2025 Vehicle Dependability Study ve Consumer Reports Güvenilirlik Raporu hangi markaların en az problem çıkardığını ortaya koydu. Sonuçlara göre Japon üreticiler yine zirveyi kimseye bırakmadı. Listenin başında Lexus “premium” sınıfta en sorunsuz marka unvanını korurken genel kullanıcı segmentinde Toyota, Mazda ve Subaru markaları öne çıktı.

J.D. Power verilerine göre Lexus 100 araç başına sadece 135 problem ortalamasıyla birinci sırada yer alıyor. Toyota ve Mazda ise bu kategoride onu çok yakından takip ediyor. Uzmanlara göre bu markaların başarısında basit ama dayanıklı mühendislik yaklaşımı önemli rol oynuyor. Toyota ve Mazda uzun ömürlü motorları ve düşük bakım masraflarıyla tanınırken Subaru ise özellikle 4x4 sistemlerinde sunduğu güvenilirliğiyle öne çıkıyor.

Her ne kadar Japon markalar zirvede olsa da Alman üreticilerden BMW ve Audi bazı modelleriyle listede kendine yer bulmayı başardı. Özellikle Audi son dönemde yapılan güncellemelerle güvenilirlik skorlarını yükseltti. Ancak genel tabloya bakıldığında Avrupa markalarının hâlâ Japon rakiplerinin gerisinde kaldığı görülüyor.

Rapora göre 2025’in en sorunsuz modelleri arasında şu araçlar öne çıkıyor:

Toyota Avalon

Lexus GX

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota Sienna

Toyota Tacoma

Mazda CX-5

Subaru Forester

Chevrolet Corvette

Bu listenin haricinde 2025'in en sorunlu otomobilleri listesini de görmek isterseniz buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...