Tesla Model Y İçin Yolcuları Çok Rahat Ettirecek Seçenek Geliyor

Tesla Model Y, Avrupa pazarı için uzun zamandır beklenen yeniliği sonunda sunmaya başladı. Yakın zamanda Türkiye'de de sunulması beklenen isteğe bağlı yeni seçenekle birlikte yolcu kapasitesinin daha da artması, bununla birlikte daha rahat bir yolculuk imkânı elde edilmesi bekleniyor.

Avrupa'daki Tesla Model Y Kullanıcılarına 7 Koltuk Seçeneği Sunuldu

Tesla Model Y için bagaj alanına eklenen iki kişilik koltuk sırasıyla beraber yolcu kapasitesi yediye ulaştı. Yeni seçenek şu anda Avrupa'da isteğe bağlı seçenek olarak sunulmaya başlandı. Koltuklar kullanılmadığında düz zemin elde edilecek şekilde katlanabiliyor. Böylece bir şeyler taşımak için daha fazla alan gerektiğinde pratik bir çözüm olarak tercih edilebiliyor.

Üçüncü sıraya geçişi kolaylaştırmak adına ikinci sıradaki koltuklarda da katlama mümkün. Ayrıca arkadaki yolcuların da şarj işlemlerini kolaylaştırmak için USB-C bağlantı noktaları eklenmiş durumda. 7 koltuklu isteğe bağlı seçenek şu an uzun menzilli Model Y'nin dört çeker versiyonu ile birlikte sunuluyor. Standart fiyata ek olarak 2500 euro (128 bin 539 TL) ek maliyeti bulunuyor.

Tesla Model Y'nin 7 Koltuklu Seçeneği Türkiye'ye Gelecek mi?

Hatırlayacak olursanız tip onayı kayıtlarında nispeten daha uzun menzil değeri ile önemli bir fark oluşturması beklenen modelin Model Y Long Range AWD'ye ek bir paket ile piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı. Bu kayıtlarla birlikte ortaya çıkan bilgilerin en dikkat çekici yanı, 7 koltuklu seçeneğin de yolda olduğuna işaret etmesi olmuştu.

Kayıtlarda ortaya çıkan diğer detaylara göre yeni versiyonun menzil değeri 629 kilometre (WLTP standartlarına göre) olarak tescillendi. Bu da Tesla'nın özellikle küresel çapta yaptığı güncellemelerin Türkiye'ye de yansıtılacağını ortaya çıkarmıştı. Mevcut Long Range (Dört Çeker) 600 kilometrelik menzil değerinin bile üzerinde bir değere ulaşması, Türkiye'deki kullanıcıların da önemli bir avantaj elde edeceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Tesla Model Y şu an hem Avrupa hem Türkiye'de öne çıkan elektirkli otomobiller arasında yer alıyor. Ne var ki mevcut 5 koltuklu seçenek, kalabalık ailelerde bazen yetersiz kalabiliyor. Markanın bu sorunu hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki kullanıcılar için tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Katlanarak yer açılabilmesinin de harika bir avantaj olduğunu söylemeliyim.