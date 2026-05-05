Google'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Google, Pixel 11 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pixel 11'in özellikleri ortaya çıktı. Cihazda çok güçlü bir Tensor işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 11'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424

1080 x 2424 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.200 nit

2.200 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.000 mAh

Google Pixel 11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piskel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu arada OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gsöteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip.

Google Pixel 11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11'de Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Tensor G6, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır. Dolayısıyla Google'In yeni telefonunda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu işlemcide 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor G5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Google Pixel 11'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Serinin bir önceki modeli Pixel 10'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10.8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10.5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Önceki modelin kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da ultra geniş açılı ve telefoto kameralar görebiliriz. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11'in ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pixel 11, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Google Pixel 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 için 799 dolar (36 bin 128 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 850 dolar (38 bin 434 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 77 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Google Pixel 11'in oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bence yüksek yenileme hızı çok önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.