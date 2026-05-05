7000 mAh Bataryalı Xiaomi 17T Pro Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Xiaomi 17T Pro'nun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip olacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun tasarımı, serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Xiaomi logosu da yer alacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

100W kablolu ve 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu Bu işlemci OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer alıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Xiaomi 15T Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni telefonda yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Xiaomi 17T Pro, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekecektir.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 12 GB RAM seçeneği olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 55 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabilecğeini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun tasarımını çok beğendim. Bence üç renk seçeneği de çok şık görünüyor. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra pil ömrü de çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Xiaomi 17T Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.