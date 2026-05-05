OLED Ekranlı Google Pixel 11 Pro Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Google Pixel 11 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Android telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihaz ayrıca güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak.

Google Pixel 11 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2856 piksel

1280 x 2856 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

2.450 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Batarya: 4.850 mAh veya 4.900 mAh

Google Pixel 11 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11'de Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada işlemcide 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak.

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor 5 tercih edilmişti. Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Tensor G6, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır.

Google Pixel 11 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.450 nit parlaklık bulunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 3.300 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor.

Google Pixel 11 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pixel 11 Pro'da 4.850 mAh veya 4.900 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Serinin önceki modeli Pixel 10 Pro'da ise 4.870 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 30W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Google Pixel 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 Pro'nun ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pixel 11 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 Pro için 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 45 bin 172 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. Bu ekranın ayrıca canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu arada cihazın kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.