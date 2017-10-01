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Tesla'nın Dünyamızı Kaç Milyon Ton CO2 Gazından Kurtardığı Belli Oldu

Tesla Model S Şarj
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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar teknoloji

Elon Musk tarafından kurulan ve elektrikli otomobil sektörüne büyük katkılar sağlayan Tesla'nın, dünyamızı ne kadar CO2 gazından kurtardığı ortaya çıktı.

Tesla otomobilleri tamamen elektrikli bir motora sahip oldukları için, normal fosil yakıtlı otomobillerdeki gibi bir içten yanmalı motora sahip değiller. Bu sayede egzos sistemleri yok ve dışarıya hiçbir zararlı gaz salınımı yapmıyorlar. Raporlara göre Tesla'nın Model S, Model X ve en yeni modeli olan Model 3 adlı elektrikli otomobilleri, eğer normal fosil yakıtlı otomobiller gibi olsalardı dünyamız 2.5 milyon ton miktarında CO2 gazı ile zehirlenmiş olacaktı.

Tesla bu yenilikçi otomobilleri sayesinde çevre kirliliğinin de önüne geçmek için önemli bir adım atmış oldu. Tesla'nın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, elektrikli otomobilleri sayesinde dünyanın 1.3 milyon ton CO2 gazından kurtulduğunu söylemişti. Bu sene elektrikli Tesla otomobillerinin kullanım oranı daha da artmış görünüyor. Fakat bu hesaplamaların nasıl yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.  Aşağıdaki haritada da dünya genelinde en çok Tesla otomobili bulunan bölgeler işaretlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve birçok Avrupa ülkesinin Tesla otomobillerini tercih ederek bu 2.5 milyon ton zehirli gazın salınımının engellenmesini sağladıkları açıkça görülüyor.

Tesla Dunya Haritasi

Ama göz ardı edilen diğer bir konu da otomobillerin elektrikli olsalar dahi dolaylı yoldan CO2 salınımına yol açmaları. Çünkü fişe takılan otomobiller şarj olurken normal şebeke elektriğinin kullanımının artmasına ve elektrik üretim santrallerinin daha fazla çalışmasına sebep oluyor. Bu durum da dolaylı yoldan yine CO2 salınımına yol açıyor, fakat bu miktar egzoz gazları kadar yüksek olmuyor. Ayrıca bu durum elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan bölgeler için de geçerli olmuyor. Son olarak aşağıdaki listelerden, soldakinde Tesla otomobilleri sayesinde en çok CO2 tasarrufu sağlayan ülkeler, sağdakinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok CO2 tasarrufu sağlayan eyaletler sıralanmış.

Bu listelerin daha detaylı hallerini bu linkten bulabilirsiniz.

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ETİKETLER: otomobil tesla elektrikli otomobil

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