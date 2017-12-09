Tesla’nın Otopilot için Kendi Çiplerini Geliştirdiği Doğrulandı

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, CNBC ve Register’ın haberine göre firmanın kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeye başladığını doğruladı.

Tesla’nın organize ettiği bir etkinlikte konuşan Musk, “Jim, dünyadaki en iyisi olacağını düşündüğümüz özel bir yapay zeka donanımı geliştiriyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Burada Musk’ın bahsettiği Jim adlı kişi ise Tesla’da çok meşhur olan çip mühendislerinden Jim Keller. Kendisi yıllardır hem AMD hem de Apple’ın en önemli çalışanlarından birisi olmuştu. Fakat geçtiğimiz yıl Tesla’ya katılarak firmanın Autopilot adlı sürücüsüz otomatik pilotlu sürüş teknolojileri için donanımlar geliştirmek üzere görev almıştı.

Tesla’nın Autopilot sisteminin ilk çipleri Mobileye firması tarafından geliştiriliyordu. Mobileye firması otonom sürüş teknolojileri için en büyük donanım üreticilerinden birisi olarak biliniyor ve bu firma şimdilerde Intel’in bünyesine dahil oldu. Fakat Tesla son zamanlarda Mobileye’ın yardımı olmadan Autopilot’un yeni bir versiyonunu geliştirebilmişti. Bu yeni versiyon Nvidia’nın çiplerinden oluşuyordu.

Görünüşe göre Tesla, Mobileye ile olan ortaklığını sonlandırdığı gibi Nvidia ile de ortak çalışmasını bitirmeyi planlıyor. Bu planlamalar Elon Musk’ın stratejilerinden kaynaklanıyor. Çünkü kendisi Tesla ve SpaceX firmalarında mümkün olduğunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Fakat Tesla’nın kendi otonom sürüş çiplerini üretmek için elini çabuk tutması gerekiyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Elon Musk, tamamen sürücüsüz otomobillerini 2 yıl içerisinde piyasaya çıkaracaklarını açıklamıştı. Waymo adlı firma ise şimdiden ABD’nin Arizona eyaletinin Phoenix adlı şehrinde sürücüsüz otomobillerini trafiğe çıkarmaya başladı.