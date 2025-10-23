Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü Türkiye'ye Geliyor!

Otonom sürüşte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Zira Tesla’nın FSD Supervised sistemi Avrupa’da şehir içi yollarda kullanılmak üzere onay almaya hiç olmadığı kadar yakın. Eğer 23 Ekim’deki kritik toplantıdan onay çıkarsa bu gelişme Türkiye dâhil pek çok ülke için tarihi bir dönüm noktası olacak. İşte detaylar...

Tesla İçin Tam Otonom Sürüş Onayı Artık Çok Yakın!

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), 23 Ekim 2025’te yapılacak 42. oturumda UN R171 yönetmeliğinin 3. aşama değişikliklerini masaya yatıracak. Bu değişiklikler kabul edilirse Tesla’nın FSD Supervised yazılımı yalnızca otoyollarda değil şehir içi trafiğinde de aktif olabilecek.

Yeni taslak otonom sürüş sistemlerinin yeteneklerini genişletiyor. Artık sistem trafik ışıkları, kavşaklar, dönüşler, dönel kavşaklar ve engel kaçınma gibi şehir içi senaryolarda da devreye girebilecek. Böylece Tesla, Avrupa genelinde şehir içi otonom manevralar için önemli bir engeli aşmış olacak.

UNECE’nin üyesi olan Türkiye de bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Onayın çıkması durumunda FSD Supervised ülkemizde de yasal olarak şehir içi testlerine ve kullanımına adım atabilecek.

Ancak yeni düzenleme sürücü sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Aksine, sürücünün her zaman kontrol sahibi olması şart koşuluyor. Buna göre;

Her manevra öncesinde en az 3 saniyelik uyarı süresi olacak.

Sistem yalnızca ulusal trafik kurallarına uygun manevralar yapabilecek.

Sürücü tepki vermezse araç otomatik olarak duracak.

Eller direksiyonda değilken sistem hiçbir manevra başlatamayacak.

Üretici firmalar ayrıca, sistemlerinin şehir içi senaryolarda güvenli biçimde çalıştığını belgeleyip doğrulamakla yükümlü olacak. Bu kapsamda Tesla dönüş, engel kaçınma ve “dur-yol ver” gibi durumlarda sistemin tepkilerini testlerle kanıtlayacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...