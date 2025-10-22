Elektrikli Otomobillerde Taşıt Tanıma Dönemi Başlıyor!

Elektrikli araç sahipleri için şarj sürecinde beklenen kolaylık nihayet geliyor. Eşarj yeni “Eşarj Auto” özelliğiyle artık sürücülerin her şarjda uygulamayla uğraşmasına gerek bırakmayacak bir dönemi başlattı. İşte detaylar...

Şarj Deneyiminde Yeni Dönem: Eşarj Auto!

Elektrikli araç kullanıcıları genellikle şarj başlatmak için mobil uygulamayı açmak, istasyon seçmek ve onay adımlarını geçmek zorunda kalıyordu. Bu da zaman kaybına yol açıyordu. Eşarj Auto sistemiyle bu adımlar tamamen ortadan kalkıyor.

Artık kullanıcılar, ilk tanımlamadan sonra araçlarını sadece sokete bağlayarak şarj işlemini başlatabilecek. Yeni sistem istasyondaki soketin aracı ilk kullanımda tanımasıyla çalışıyor. Tanımlama tamamlandıktan sonra aynı araç her şarjda otomatik olarak tanınıyor. Böylece kart, uygulama ya da manuel onay gibi adımlar gerekmiyor.

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, sistemin detaylarını şöyle açıklıyor: “Bu teknoloji, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında güvenli bir iletişim ağı kuruyor. Sürücü yalnızca soketi takıyor; sistem, aracın tanımlı olup olmadığını otomatik olarak kontrol ediyor ve şarj işlemi saniyeler içinde başlıyor.” Bu sayede kullanıcılar hem zamandan tasarruf ediyor hem de daha konforlu bir şarj deneyimi yaşıyor.

Eşarj Türkiye genelindeki istasyonlarında Eşarj Auto desteğini kademeli olarak devreye almaya başladı. Yeni sistemle birlikte, elektrikli otomobil kullanıcılarının günlük rutininde “şarj başlatma” süreci artık tamamen geçmişte kalacak.

İl il elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye'de elektrikli otomobil şarj hizmeti sunan firmaların şarj ücretlerini incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...