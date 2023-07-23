Tesla Otonom Sürüş Sistemini Diğer Şirketlerle de Paylaşacak!

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini diğer otomobil üreticilerine ve OEM'lere lisanslama niyetini açıklayarak yatırımcıları şaşırttı. Bu hedef doğrultusunda büyük bir OEM ile görüşmeler de hâlihazırda devam ediyor.

Tesla ayrıca üçüncü çeyrekte kullanıcıların mevcut FSD aboneliklerini yeni satın alınan Tesla araçlarına aktarmalarına olanak tanıyan bir "tek seferlik af" sistemi sunacak.

Tesla Satışları da Artış Gösterdi

Üretim noktasında ise Tesla, 2. çeyrekte 479.700 araç üreterek ve 466.140 araç teslim ederek yeni bir şirket içi rekora imza attı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %87'lik etkileyici bir artış kaydetti. Görüşme sırasında Elon Musk, Model Y'nin ilk çeyrekte Corolla muadillerini geride bırakarak toplamda en çok satan araç olduğunu vurguladı.

Ayrıca resmî tanıtım fotoğrafında belirli ayrıntılar görünmese de Tesla'nın ilk Cybertruck'ı montaj hattına girdi. Cybertruck serisinin düzenli üretiminin test ve yasal sertifikasyonun ardından önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Şarj Bağlantı Tasarımı da Diğer Şirketlerle Paylaşılıyor

Tesla ayrıca şarj ağında da önemli adımlar attı. Şirket, daha önce tescilli olan şarj bağlantı tasarımını diğer otomobil üreticilerine açtı ve Mercedes, Volvo, Rivian, Ford ve GM dâhil olmak üzere birçok tanınmış marka, 2024'ten itibaren Kuzey Amerika modelleri için bu tasarımı benimsemeyi planlıyor.

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