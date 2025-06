Otonom Sürüş Faciası: Tesla Raylarda Sıkıştı, Trenle Çarpıştı!

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, güçlü elektrikli altyapısının yanı sıra uzun süredir üzerinde çalıştığı otonom sürüş teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda başta ABD olmak üzere bazı bölgelerde bu sistemi kullanıma sundu. O zamandan bu yana otonom sürüş teknolojisi, zaman zaman başarılı performanslar sergilese de kimi zaman da çeşitli kazalara sebebiyet verdi.

Bu kazalardan biri de geçtiğimiz saatlerde Pensilvanya eyaletinde yaşandı. Otonom modda ilerleyen bir Tesla Model 3, tren raylarına sıkıştı. Otomobil raylardan bir türlü çıkamayınca, yaklaşan bir trenin çarpması kaçınılmaz oldu. Olası bir faciaya dönüşebilecek kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Eyalet itfaiyesi’nin ve yerel medyanın aktardığı bilgilere göre Tesla aracı, rayların üzerine çıktıktan sonra ilerleyemeyerek raylara sıkıştı. Kısa süre sonra gelen bir tren, aracın yan aynasını kopardı ancak sürücü araçtan zamanında çıkmayı başararak kazadan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kurtarma ekipleri Model 3’ü raylardan vinçle kaldırmak üzere harekete geçerken, itfaiye yetkilileri tüm tren seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Aktarılanlara göre, araç olay sırasında Tesla’nın kendi geliştirdiği otonom sürüş modundaydı.

Yaşanan olayın ardından Tesla’nın otonom sürüş sistemi yeniden tartışma konusu oldu. Şirket, “Full Self-Driving” (FSD) adını verdiği bu sistemin; yayaları, ağaçları ve yoldaki kaya gibi engelleri önceden algılayabildiğini savunuyor. Ancak zaman zaman araçların bu tür engelleri tespit edemediği ya da bu engellerde takılı kaldığı durumlar da yaşanabiliyor.

Öte yandan, Tesla’nın otonom sürüş sistemi kullanıcıların erişimine açık olsa da henüz tamamen denetimsiz şekilde kullanılmasına izin verilmiyor. Bu doğrtultuda sürücüler, araç otonom modda ilerlerken dahi direksiyon ve pedal kontrolünü elinde tutmak zorunda. Bu nedenle yaşanan kazalarda sadece FSD sisteminin değil, kullanıcıların da etkili olduğu görüşü geniş bir kesim tarafından savunuluyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir olay da bu durumu destekler nitelikteydi. Otonom sürüş modunda ilerleyen bir Tesla, sisli havada seyir hâlindeyken aniden bir trenle karşılaşmıştı. Sistem treni algılayamazken, sürücünün ani refleksi sayesinde olası bir faciadan kıl payı dönülmüştü.

Bu olay, otonom sürüşte dahi sürücü dikkatinin hayati önem taşıdığını gösteren çarpıcı bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Cameras are good enough for FSD - Elon Musk.



Unless you don't want to get hit by a train.



"I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw