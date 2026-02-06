Tesla Roadster’dan Nihayet Somut Adım: Yeni Silüet Ortaya Çıktı!

Tesla Roadster yıllar önce piyasaya sürülmüş ve herkes tarafından efsane ismiyle anılan bir model olarak tarihe geçiyor. Daha doğrusu geçmek üzereydi. Zira uzun zaman önce ortalığı kasıp kavuran yeni nesil devamında herhangi bir somut delil ile desteklenmedi. Ancak Tesla'nın yeni marka başvuruları ortalığı yeniden alevlendirdi.

Yeni Roadster için yapılan marka tescili başvurusunda otomobilin yeni logosu ve silüeti yer aldı. Bu pek çok kişi için projenin ciddi anlamda yeniden masaya yatırıldığına bir işaret. Peki yeni Tesla Roadster modeli tahmini olarak neye benzeyecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Roadster Yeni Logosu ve Silüeti Ortaya Çıktı!

Elektrikli otomobil dünyasında yıllardır adından söz ettiren ancak bir türlü yollara çıkamayan Tesla Roadster uzun süren sessizliğin ardından yeniden gündeme geldi. Tesla’nın Amerika’da yaptığı yeni marka tescil başvuruları Roadster projesinin hala rafa kaldırılmadığını ve perde arkasında somut adımlar atıldığını gösteriyor.

3 Şubat 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla tarafından 2 adet yeni marka tescili başvurusu yapıldı. Bunlardan ilki Roadster için tasarlanmış yeni bir yazı grubu logosunu kapsıyor. Uzatılmış, köşeli ve bölümlere ayrılmış harflerden oluşan bu logo modelin yüksek performanslı ve fütüristik karakterini öne çıkarıyor. Tesla’nın bu tasarım diliyle Roadster’ı sıradan bir spor otomobilden ziyade markanın vitrin modeli olarak konumlandırmak istediği anlaşılıyor.

İkinci başvuru ise çok daha dikkat çekici. Zira Roadster’ın tasarımını temsil ettiği düşünülen akıcı bir araç silüetini gösteriyor. Üç kavisli çizgiden oluşan bu akış formu Roadster için bugüne kadar görülen en güncel ve en sade tasarım ipuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Tesla bu görseli henüz resmi olarak kullanmaya başlamamış olsa da başvurunun “kullanım niyeti” kapsamında yapılması ilerleyen dönemde bu silüetin aktif olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.

Biz de paylaşılan bu silüetten yola çıkarak, çeşitli yapay zeka araçlarıyla 2026 model Tesla Roadster için tahmini tasarım görselleri oluşturduk.

Otomobilin çıkış tarihi veya fiyatına gelirsek bunlar için resmi bir açıklama yok, tahmin tarafında ise bir şeyler söylemek oldukça zor. Zira Tesla farklı pazarlardaki büyüme stratejisi ve şarj altyapısıyla ilgili operasyonel süreçleri yürütmeyi öncelikli konuma getirmiş olabilir. Bu da Roadster projesi için sınırlı kaynak anlamına gelmekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...