Kısa Mesafe Derdi Yok: Tesla’nın Robotaksi Sayısı Belli Oldu!

Elon Musk'ın hayal projeleri arasında yer alan tam otonom taksi hizmeti artık gerçekten hayatımıza girmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı büyük basın açıklamasında kaç adet Robotaksi'nin yollarda olduğunu da bildirdi. Peki kaç tane Tesla Robotaksi aktif olarak kullanılıyor? İşte detaylar...

Tesla'nın Robotaksi Filosu Sessiz Sedasız Büyüyor!

Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaç adet Tesla Robotaksi'nin aktif olarak yollarda hizmet verdiğini bildirdi. Robotaksi filosu için ciddi anlamda "sessiz sedasız büyümüş" yorumunu yapabiliriz.

Zira Musk tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 500 adet Tesla Robotaksi aktif olarak müşterilerine hizmet vermekte. Bu noktada bilmeyenler için söylememiz gerekirse araçlar tamamen otonom olarak çalışıyor. Yani "kısa mesafe" gibi klişe taksici söylemleriyle uğraşmanıza gerek yok.

Musk bu projeyi uzun zamandır test ediyor ve bir lansman ile duyurmak yerine araçları adım adım şehirlerde çalıştırarak sessiz sedasız tanıtmayı tercih ediyor. Musk bu taktiğiyle aslında siz hiç fark etmeden Robotaksi'yi hayatınızdaki sarı taksiler kadar olağan yapmayı hedefliyor.

Türkiye'ye de bu hizmetin gelip gelmeyeceği belli değil zira otonom sürüşle ilgili yasalar hala büyük bir tartışma konusu. Ancak taksicilerin bu konuya hoş bakmayacaklarına eminiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...