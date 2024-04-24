Tesla'nın Robotaksi Uygulaması Geliyor: Nasıl Görüneceği Ortaya Çıktı!

Elon Musk'ın daha önceden duyurduğu ve çıkması heyecanla beklenen Robotaksi uygulamasının, tanıtılmadan önce araç çağırma özelliğinin önizlemesi paylaşıldı. Ağustos ayında tanıtılacak Tesla uygulamasının araç çağırma sayfasının göründüğü detaylı bir görsel paylaşıldı.

Hakkında çok fazla bilgi yer almasa da görselde araç sıcaklığını daha önceden ayarlama özelliği fazlasıyla dikkat çekiyor. Yolcular aracı çağırdıktan sonra, varış noktasına gelmeden önce araç içi sıcaklığı istedikleri şekilde ayarlayabilecek.

Tesla Robotaksi Uygulaması Geliyor

Nisan ayının başında Elon Musk uygulamanın 8 Ağustos'ta kullamına açılacağını duyurmuştu. Sürücüsüz araç sözünü yerine getiren şirket, robotaksi uygulaması yıllar sonra erişime açılıyor.

Henüz hangi ülkelerde kullanıma açılacağı ve hangi kullanıcıların kullanmaya başlayacağına dair çok detay bulunmuyor. Söylediğimiz gibi uygulamanın genel detayları da henüz bilinmiyor. Şu an tek bilinen araç çağırma özelliği sayfası ve nasıl kullanılacağı.

Elon Musk, yatırımcı görüşmelerinde uygulamayı Airbnb ve Uber birleşimi olarak yorumladı. Musk: