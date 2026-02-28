Yeni Togg Modeli Yolda! T10F'in Neredeyse Yarı Fiyatına Satılacak

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), bir süredir yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ve piyasaya sürüleceği yıl gibi detayları ortaya çıkan modelin şimdi de fiyatı hakkında önemli bir ipucu sağlandı. Görünüşe bakılacak olursa yeni model, mevcut Togg araçlarına kıyasla daha ulaşılabilir bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Togg T6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

CNBC-e'nin haberine göre Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni Togg modeli T6'nın Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen şimdiye kadarki en uygun fiyatlı modellerinden biri olacağını açıkladı. Tosyalı, 3 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkanı olarak seçilmişti.

Yönetim kurulu başkanının aktardığı bilgilere göre bu model, T10X ile T10F'in neredeyse yarı fiyatına satılacak. T10F şu anda 1 milyon 886 bin TL, T10X ise 1 milyon 870 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Henüz net bir fiyat etiketi belirlenmemiş olsa da Tosyalı'nın ipucundan hareketle 1 milyon TL ile 1 milyon 300 bin TL aralığında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı yönünde bir tahminde bulunulabilir.

Togg T6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Tosyalı tarafından geçtiğimiz ayın sonlarına doğru yapılan açıklamaya göre Togg T6, 2026 yılının sonlarında tanıtılması planlanıyor. Satışa sunulmasının ise 2027 yılını bulacağına işaret edildi. Aslına bakılacak olursa markanın yeni modeli için daha önce T8 ismi öne çıkıyordu fakat Tosyalı'nın hem geçen ay hem bu ay yaptığı açıklamada T6 ismi kullanıldı.

Markanın yaptığı isim tescillerine bakıldığında yeni modelin ismi ile ilgili iki farklı seçenek üzerinde durulduğu görülüyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da ısrarla "T6" vurgusunun yapılmaya devam edilmesi, aracın piyasaya sürülürken adının T6 olacağını gösteriyor. Konuya dair henüz net bir açıklamada bulunulmadığını da ayrıca not düşelim.

Editörün Yorumu

Togg T6'nın mevcut modellerin neredeyse yarı fiyatına satışa sunulacağı belirtilse de 1 milyon TL'nin altını göreceğini düşünmüyorum. Açıklamada yer alan "neredeyse" ifadesi, bana göre en az 1 milyon 100 TL'lik bir başlangıç fiyatına işaret ediyor. Gönül ister ki daha da düşük olsun, fiyatlar 500 bin TL'ye kadar gerilesin ancak maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda bu pek mümkün görünmüyor.