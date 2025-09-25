Yaprak Dökümü Bitmiyor: Alfa Romeo İçin Yolun Sonu!

Otomotiv dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Bazı modeller için işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor ve markalar üretim planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Bu markalardan biri de Alfa Romeo oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Alfa Romeo Tonale’de Büyük Şok: Üretim Duruyor!

Stellantis zayıflayan talep nedeniyle Avrupa’daki bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Listenin başında ise Alfa Romeo’nun kompakt crossover modeli Tonale geliyor. Son dönemde satış ivmesini kaybeden Tonale Avrupa’da ağustos ayına kadar sadece 10 bin 840 adet alıcı buldu.

Dataforce verilerine göre bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42’nin üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Amerika pazarında da tablo farklı değil. Alfa Romeo, yılın ilk yarısında 1156 adet satarak yüzde 28’lik bir kayıp yaşarken, kuzeni Dodge Hornet’in satışları yüzde 52 düşüşle 5 bin 647 adette kaldı.

Talepteki gerileme sonrası Stellantis, İtalya Pomigliano fabrikasında üretimi 29 Eylül–10 Ekim tarihleri arasında askıya alacak. Aynı hatta üretilen Dodge Hornet de bu durumdan etkilenecek. Ayrıca, sonbaharda tanıtılması beklenen makyajlı Tonale’nin de yine bu üretim hattından çıkacağı belirtiliyor. Şirket bu güncellemelerin modelin geleceğini yeniden şekillendirmesini umuyor.

Karardan etkilenen yalnızca Tonale değil. Reuters’ın aktardığına göre, aynı fabrikada üretilen Fiat Panda’nın da 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında bantları duracak. Dataforce istatistikleri, Panda’nın satışlarının da yılın ilk sekiz ayında 89 bin 307’den 84 bin 793’e gerileyerek yüzde 5 oranında düştüğünü gösteriyor. Stellantis, üretim planlamasında yalnızca İtalya’yı değil Fransa’yı da kapsıyor.

Opel Mokka ve DS3’ün Poissy tesisindeki üretimi de 13–31 Ekim arasında geçici olarak askıya alınacak. Şirket, bu adımlarla Avrupa’daki zor piyasa şartlarına uyum sağlamayı hedefliyor. Genel tabloya bakıldığında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Temmuz ayında kıtadaki otomobil satışlarının yüzde 8,1 azalarak 1,19 milyon adede gerilediğini raporladı.

Opel, Citroën, Fiat, DS ve Lancia düşüş yaşarken Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo markaları ise geçen yılın üzerinde performans göstermeyi başardı. Alfa Romeo cephesinde ise tek teselli, kısa süre önce tanıtılan Junior modeli oldu. B segmentinde konumlanan Junior, şimdiden 38 ülkede 45 binden fazla sipariş aldı ve markanın düşen Tonale satışlarını dengeleme potansiyeli taşıyor.