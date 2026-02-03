Tesla Sevilen Modelin Adını Değiştiriyor!
Tesla modeller arasındaki isim karmaşasını yok etmek adına farklı bir sisteme geçiş yapıyor. Buna göre "Standard" ismi artık kullanılmayacak. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Tesla tüm Model Y ailesinde isim değişikliğine gitti.
- Artık Model Y Standard ismi kullanılmayacak.
- Marka standard, long range gibi ifadeleri kaldırarak kavram karmaşasını önlüyor.
Elektrikli otomobil dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Tesla, modelleriyle alakalı yeni bir karar aldı. Bu noktada kavram karışıklığını önlemek isteyen Tesla model isimlerinde güncelleme yapıyor.
Tesla Model Y ailesi genişlerken geçtiğimiz dönemlerde Standard isimli yeni bir model daha seriye katılmıştı. Uygun fiyatlı olduğunu belli etmek adına kullanılan Standard ismi pek çok yerde kavram karmaşasına yol açtı. Tesla bu konuda yeni bir karar aldı. Artık Standard ismi kullanılmayacak. İşte detaylar...
Tesla Sevilen Modelin İsmini Değiştiriyor!
Tesla, bugüne kadar “Model Y Standart” olarak adlandırdığı versiyondaki Standart ifadesini tamamen kaldırıyor. Bundan böyle bu versiyon, doğrudan “Model Y” adıyla lanse edilecek. Amaç ise oldukça net ürün gamını daha anlaşılır ve kafa karıştırmayan bir hale getirmek.
Yeni ad değişiklikleriyle birlikte Model Y ailesinin tamamı şu şekilde oldu:
- Model Y RWD
- Model Y AWD
- Model Y Premium RWD
- Model Y Premium AWD
- Model Y Performance
Bu sayede otomotiv sektörüne yabancı olan veya ilk kez Tesla sahibi olmak isteyen kullanıcılar long range, standard gibi kavram karmaşalarından kurtulmuş oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...