Supercharger Haritasını Siz Belirleyeceksiniz: Tesla Kurulumlara Başladı!

Türkiye’de elektrikli araç sayısı artarken hızlı şarj altyapısı da aynı hızla büyüyor. Tesla’nın yakın zamanda yeniden değerlendirdiği genişleme planı kullanıcıları sevindirecek bazı yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. Şirketin kullanıcı oylarıyla belirlenen ilk şarj istasyonu kuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Supercharger Haritası Kullanıcı Oylarına Göre Güncelleniyor!

Tesla’nın geçtiğimiz dönemde uyguladığı Supercharger oylaması Türkiye’deki şarj ağının hangi bölgelere genişleyeceği konusunda doğrudan belirleyici oldu. Kullanıcıların yoğun talep gösterdiği Afyon, yeni planlamada öne çıkan lokasyonlardan biri hâline geldi.

Şirket, uzun yol güzergâhlarının kesişim noktasında bulunan bu bölgeyi stratejik olarak değerlendirerek kurulum çalışmalarını başlattı. Oylamada Afyon’un yanında Fethiye, Bornova, Karatay ve Çankaya gibi bölgelerin de üst sıralarda yer alması Tesla’nın ülke genelinde daha dengeli bir altyapı oluşturmayı hedeflediğini gösteriyor.

Yeni kurulan istasyonların konumu, özellikle şehirlerarası seyahat eden kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Tesla istasyonları genellikle AVM’ler, dinlenme tesisleri ve merkezi geçiş noktalarına konumlandırarak şarj sürecinin günlük yaşamla daha uyumlu hâle gelmesini amaçlıyor. Bu yaklaşım sayesinde Tesla sahipleri, rotalarını planlarken menzil endişesi yaşamadan çok daha rahat bir deneyim elde ediyor.

Yapılan oylamanın yalnızca yeni istasyonların yerini belirlemekle kalmadığı, aynı zamanda şirketin Türkiye’deki kullanıcı ekosistemini daha aktif hâle getirdiği de görülüyor. Tesla’nın bu “katılımcı planlama” modeli, markanın yerel ihtiyaçları daha doğru analiz etmesine yardımcı oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...